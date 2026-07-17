Norris grid cezasına rağmen umutlu: "İyi bir hafta sonu geçireceğiz"

Son dünya şampiyonu Lando Norris, McLaren'ın Mercedes HPP'nin geliştirdiği yeni dayanıklılık güncellemelerinden faydalanabilmek için aracına dördüncü kontrol elektroniği (CE) ünitesini takma kararı almasının ardından Spa'da 10 sıra grid cezası alacak.

2026 Formula 1 sezonunda pilotların ceza almadan kullanabileceği CE sayısı üç ile sınırlı. Bu limitin ilk kez aşılması ise 10 sıra grid cezasıyla sonuçlanıyor.

Norris'in MCL40'ı ile takım arkadaşı Oscar Piastri'nin aracına Spa hafta sonunda yeni bir içten yanmalı motor (ICE) da takılacak. Ancak bu değişiklik sezonluk kullanım hakkı içerisinde yer aldığı için herhangi bir grid cezasına neden olmayacak.

Formula 1'de pilotlar motor veya güç ünitesi bileşenleri nedeniyle grid cezası alacakları zaman, uzun düzlükleri ve yüksek geçiş imkanı sayesinde Spa-Francorchamps uzun yıllardır en avantajlı pistlerden biri olarak görülüyor. Norris de bu tercihin hafta sonunu kurtarmaya yeteceğine inandığını söylerken, geçiş yapmanın yine de kolay olmayabileceğine dikkat çekti.

Norris, "Geçiş yapmanın ne kadar mümkün olacağını bekleyip göreceğiz."

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Jayce Illman / Getty Images

"Çoğu pilot bataryasını neredeyse tamamen 5. viraja kadar kullanacak. Yani batarya seviyesi yaklaşık %100'den sıfıra inecek. Bu nedenle bataryayı farklı şekilde kullanma imkânı çok fazla kalmıyor. Bu yüzden önce nasıl işleyeceğini görmemiz gerekiyor."

"Muhtemelen arka sıralardaki rakiplere kıyasla düzlük hızında küçük bir avantajımız olacak. Bu da bize iyi bir fırsat verebilir."

"Ancak genel olarak burada geçiş yapmanın yine de oldukça zor olabileceğini düşünüyorum."

"Öte yandan hava koridorunun etkisi oldukça büyük. Ayrıca tur boyunca DRS'nin bulunmadığı birkaç uzun düzlük var ve bu bölümlerde hava koridorundan ciddi kazanç sağlayabiliyorsunuz."

"Henüz tüm cevaplara sahip değilim. Ancak biliyoruz ki grid cezasını burada çekmek, Zandvoort veya Macaristan'da çekmekten çok daha avantajlı."

"Umarım hafta sonum başlamadan bitmiş olmaz. Yine de iyi bir hafta sonu geçirebileceğimiz konusunda kendime güveniyorum."

"Bekleyip göreceğiz." şeklinde konuştu.