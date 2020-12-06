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Formula 1 / Sakhir GP / Son dakika

Norris grid cezası aldı

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Norris grid cezası aldı
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Lando Norris, yarış öncesinde yeni bir içten yanmalı motor ile turboya geçtiği için grid cezası aldı.

Norris, Bahreyn'de gerçekleştirilen sıralama turlarında 15. sırada kalmış ve seans sonrası verdiği demeçte kötü zamanda kötü bir tur attığını belirtmişti.

McLaren, zaten geride kaldıkları için yarış öncesinde yeni güç ünitelerine geçip, hem Sakhir GP'de hem de Abu Dhabi'de avantaj kazanıp kazanamayacağını değerlendirmeye çalıştı.

Yarıştan önce kısa bir açıklama yayınlayan FIA, Norris'in güç ünitesinde iki değişiklik olduğunu doğruladı.

Takım, son iki yarış öncesinde yeni bir turbo ve içten yanmalı motor ünitesine geçme kararı aldı. Bu, Norris'in kalan yarışlarda rakiplerine kıyasla avantaj kazanabileceği anlamına geliyor.

Ancak Norris, izin verilen sayıyı aştığı için grid cezası aldı ve gridin en gerisine düştü.

Daha önce Haas pilotu Pietro Fittipaldi de Sakhir GP için grid cezası almıştı. Ancak Norris, sıralama turlarını daha önde tamamladığı için yarışa Fittipaldi'nin önünde başlayacak.

Bu cezayla beraber Kevin Magnussen, Nicholas Latifi, Jack Aitken ve Kimi Raikkonen birer sıra kazandılar.

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Seri Formula 1
Etkinlik Sakhir GP
Alt-etkinlik Yarış
Pilotlar Lando Norris
Takımlar McLaren

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