Norris: "Göründüğünden biraz daha iyiydik"

Haberi dinle

Lando Norris ve takım arkadaşı Daniel Ricciardo günün en güçlü isimlerinden olarak öne çıktılar. Norris mücadeleyi beşinci tamamlarken, Ricciardo kendi evinde sezonun ilk puanlarını elde ederek altıncı oldu.

Yarıştan önce Norris, Mercedes ile savaşabileceklerine yönelik bir tahminde bulunmuştu, fakat bu gerçekleşmedi. George Russell ve Lewis Hamilton, yarışı rahat bir şekilde 3. ve 4. sırada bitirdiler. Norris bu ikilinin tam 25 saniye gerisindeydi.

Norris, Mercedes pilotlarının yarışın ilk bölümünde kendisini ve Ricciardo'yu geride bırakabilmesinden ötürü hayal kırıklığına uğradı, ancak Mercedes'in yarış boyunca onlardan daha hızlı göründüğünü kabul ediyor.

"Sanırım bu biraz utanç vericiydi."

"Startta hem ben hem de Daniel sıra kaybettik, ikimiz de patinajda kaldık. Dolayısıyla iyi bir başlangıç yapamadık, fakat bazen bunlar olabilir."

"Yine de starttan sonra da tempoları bizden çok ama çok daha güçlüydü, dolayısıyla ilk birkaç viraj veya ilk birkaç turda önde kalsaydık dahi bir şey değişmeyecekti. Daha güçlü bir araca sahip olan taraf Mercedes."

Lando Norris, McLaren MCL36, Daniel Ricciardo, McLaren MCL36 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Norris hayal kırıklığına McLaren'ın iyi bir gün geçirdiğini, hatta göründüğünden daha iyi olduğunu hissediyor.

"Birçok olumlu şey de oldu."

"Gerçekçi olmak gerekirse, göründüğünden biraz daha iyiydik. Arada sırada halletmemiz gereken birkaç sorunumuz da vardı, dolayısıyla daha yukarıda olabilirdim. Konum olarak değil, zaman farkı olarak."

"Önemli nokta her iki aracın da puan almış olması. Sanırım takım olarak bundan dolayı mutluyuz. Bu herkes için iyi bir motivasyon kaynağı."

"Bu yüzden sonuç tatmin edici. Bundan memnunuz, denemeye ve ilerlemeye devam edeceğiz."