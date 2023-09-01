Norris: "Göründüğü kadar iyi değiliz"
Lando Norris, İtalya Grand Prix'si hafta sonu Cuma günü antrenmanlarının McLaren'in sahip olduğu hızı olduğundan daha fazla gösterdiğini düşünüyor.
Norris ilk seansı yedinci sırada tamamladıktan sonra ikinci seansta 0.1 saniye farkla Carlos Sainz'in ardından ikinci oldu. Takım arkadaşı Oscar Piastri de aynı seansta Max Verstappen'in önünde dördüncü oldu.
McLaren'in Monza'daki düşük yere basma kuvveti nedeniyle zorlanması bekleniyordu ancak Cuma günü durum öyle olmadı.
Ancak Norris, elde ettikleri sonucun yumuşak Pirelli lastiklerinden kaynaklandığını ve MCL60'ın hızının gerçek bir yansıması olmadığını düşünüyor.
Norris, "Günün başında araç pek iyi hissettirmedi ve gerçekten rekabetçi göründüğümüz tek tur son turdu."
"Ancak göründüğü kadar iyi olmadığımızı ve orta-sert lastiklerle biraz daha fazla zorlandığımızı söyleyebilirim."
Lando Norris, McLaren MCL60
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
"Uzun turlarda, yumuşak lastikle attığımız tek turlara kıyasla daha fazla zorlandık. C5 lastikler tek turda çok fazla yol tutuşu sağlıyor ve bu bizim için her zaman iyi bir şey; çünkü denge için bu ekstra desteğe ihtiyacımız oluyor."
"Neredeyse araçtan istediğimiz şeyi bize veriyor, ancak bu ekstra tutuşu kaybettiğimizde ve yüksek yakıt ve farklı lastiklere geçtiğimizde, performansımız oldukça düşüyor."
"İleriye doğru bazı iyi adımlar attık ve bazı iyileştirmeler yaptık, ancak hâlâ yeterince rekabetçi değiliz."
"Üzerinde çalışmamız gereken birkaç fikir var. Elbette ilk antrenmandan sonra ileriye doğru iyi bir adım attık; bu yüzden kolay olmasa da bu yönde attığımız birkaç adım bize yardımcı olacaktır." dedi.
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