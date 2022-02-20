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Norris: "Cem Bölükbaşı, sim yarışçıları için harika bir örnek"

Lando Norris, "gitgide" daha fazla e-spor yarışçısının, gerçek yarışlara geçme fırsatı elde edeceklerini ve Cem Bölükbaşı'nın bu konuda harika bir örnek olduğunu söyledi.

Norris: "Cem Bölükbaşı, sim yarışçıları için harika bir örnek"
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McLaren pilotu, 2020 yılının ilk yarısında pandemi nedeniyle Formula 1 yarışları olmadığı için, sporun resmi Sanal Grand Prix serisinde yer aldı ve Twitch'te sim yarışları yaparken yayın açtı.

Norris, her ne kadar bu aktiviteyi azaltacağını açıklasa da, oyun dünyasındaki en iyi yarışçılar için fırsatların artmaya başladığını düşünüyor.

Bunların en yakın örneklerinden biri de bu sezon Formula 2'de yarışacak olan temsilcimiz Cem Bölükbaşı ve yakın zamanda Race of Champions'da yarışan Lucas Blakeley.

Norris, GQ ile yaptığı bir röportajda, "Kesinlikle daha fazla e-spor yarışçısı göreceğiz."

"Cem Bölükbaşı'nı makul bir seviyede tanıyorum. Daha önce yarıştığını biliyorum. Bu nedenle sadece sim yarışlarından gerçek yarışlara geçen bir sürücü olmayabilir."

"Ancak gitgide, kartingi karşılamayan daha fazla insanın e-spor yarışlarına geldiğini görüyorsunuz. Bence bu, bu yüzden iyi ve bu yüzden bu kadar insan bunu yapıyor."

"Bunun nedeni, kartingin bugünlerde çok pahalı olması. Evde ya da herhangi bir yerde sim yarışları yaparak GT araçlarında, Formula 3'de ya da Formula 2'de yarışma fırsatı elde eden gittikçe daha fazla sürücü olacak."

“Bence sadece gelişmeye devam edecekler ve oyunlar ve simülasyon programları giderek daha gerçekçi hale geldikçe, insanların sim yarışlarından gerçek yarışlara geçme şansları artacak." dedi.

Norris'e ayrıca, önümüzdeki sezon en çok nerede yarışmak istediği soruldu.

"Miami. Bence çılgınca olacak. Amerika'da başka bir yarış daha olması heyecan verici. COTA geçtiğimiz yıl harikaydı."

"Bence bir anlamda Monako gibi bir ortam olacak. Elbette Monako'nun tarihi kısmı orada yok ama benzer olacaktır. Ünlüler orada olmak isteyecekler ve inanılmaz bir taraftar kalabalığı olacak."

"Bence oldukça harika bir yarış olacak. Ayrıca yeni bir pist olması da her zaman heyecanla beklenecek bir şey."

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