Norris: "Gerilememin nedeni anti-stall sisteminin devreye girmesi"
Üçüncü başladığı yarışı hayal kırıklığıyla noktalayan Lando Norris, bir talihsizlik sonucu gerilediğini söylüyor.
Sprint yarışına üçüncü sıradan başlayan ve üçüncü virajda Red Bull pilotlarının mücadelesinden sıyrılarak liderliği alma şansı yakalayan Norris, iki pilotun da yavaşlaması sonucu arada sıkıştı ve ciddi momentum kaybederek tam yedi sıra kaybetti.
Yarışın kalanını orta grupta debelenerek geçiren Norris, damalı bayrağı ancak dokuzuncu sırada görebildi ve günü puansız kapattı.
Mücadelenin ardından konuşan Norris ise anti-stall sisteminin devreye girdiğini ve bu nedenle sıkıntı yaşadığını söylüyor.
Norris, "Üçüncü viraja girerken biraz dışarı taşar gibi oldum ve anti-stall devreye girdi, bu da yarışımın kalanını mahvetti."
"Aslında üçüncü virajda önümdekilere epey yakındım, ancak dediğim gibi, anti-stall devreye girdi ve her şey bitti." dedi.
Islak zeminde başlayan yarışta son 10 tur pist kurudu ve başta George Russell ile Nico Hulkenberg olmak üzere birçok isim kuru zemin lastiklerine geçtiler.
Bu kumar tuttu ve Hulkenberg altıncı, Russell sekizinci olarak Norris'i puan potasından dışarı ittiler.
Pite girmeme kararı hakkında konuşan Norris "Zor bir karardı, nitekim diğerleri ancak son turda bizi yakalayabildiler."
"Her şeye rağmen pite girmeme kararımızdan memnunum, eğer Güvenlik Aracı çıksaydı bu kez de diğerleri aptal konumuna düşecekti."
"Bazen böyle şeyler olur. Son birkaç turda iki sıra kaybetmiştik, ancak aslında her şey ilk turun üçüncü virajında bitmişti." dedi.
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