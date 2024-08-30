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Formula 1 İtalya GP

Norris: "Gelişmeyi başardık fakat daha fazlası da mümkün"

McLaren pilotu Lando Norris araçtan tam anlamıyla memnun görünmüyor.

Ezel Tan
Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Cuma günü gerçekleştirilen antrenman seanslarının sonunda her iki McLaren pilotu da oldukça iyi sonuçlar elde etti.

Fakat son yarışın galibi Lando Norris'e göre daha da iyi olabilirlerdi.

Norris şöyle dedi: “İlk seansta herkes biraz yol tutuş eksikliği yaşadı fakat ikinci antrenman seansında pistin durumu gözle görülür şekilde iyileşti."

"Muhtemelen kaydetmem gereken ilerlemeyi kaydedemeyen kişi bendim çünkü araç tarafında her şey yolundaydı."

"Oscar da mesela harika bir sonuç elde edebilirdi fakat ciddi bir hata yaptı ve 0.4-0.5 saniye kaybetti. Eğer bu olmasaydı, kolayca ilk sırada yer alabilirdi ve avantajı çok belirgin olurdu."

"Üzerinde çalışmamız gereken çok şey olduğu açık fakat bu sadece ikinci antrenman seansı ve şu an bile ileriye doğru gitmeyi başardık."

Nasıl bir mücadele beklediği sorusuna Norris, "Bence herkes çok yakın. Ferrari, Red Bull, Mercedes ve biz hemen hemen aynı seviyedeyiz."

"Yani sekiz araç da çok hızlı, bu yüzden yarın ilginç bir sıralama turları olacak." cevabını verdi.

Lando Norris, McLaren MCL38

Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

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