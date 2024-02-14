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Norris: "Gelişmeye devam edeceğimiz konusunda takıma güvenim tam"

McLaren pilotu Lando Norris, 2024 F1 sezonunda kullanacağı MCL38'in tanıtılmasının ardından açıklamalarda bulundu ve takımına olan güvenini vurguladı.

Can Çarpıcı
Editör Can Çarpıcı
Yayın tarihi
McLaren MCL38

McLaren, 2024 F1 sezonunda mücadele edeceği MCL38'i bugün tanıttı. İngiliz marka, yeni aracını bugün Silverstone'da çekim günü kapsamında piste de çıkaracak. 

Kış aylarında McLaren ile olan sözleşmesini 2027'nin sonuna kadar uzatan Lando Norris, geçen sezon yaptıkları geri dönüşün ardından gelişim trendlerini sürdürmeyi umuyor ve takıma güvendiğini belirtiyor. 

Yeni sezon ve araç hakkında açıklamalarda bulunan Norris, "MCL38'in direksiyonunun başına geçip nasıl hissettirdiğini görmek için heyecanlıyım. Yeni renk düzeni araçta çok güzel duruyor ve yeni araçla bugün piste çıkabilmek güzel." 

"Bahreyn'de aracı denemek için sabırsızlanıyorum. Geçen sezonki geri dönüşün ardından gelişmeye devam edeceğimiz konusunda takıma güvenim tam. Ancak gelişimimiz konusundaki gerçek sınav; önce testlerde, sonrasında da sıralama turları ve yarışta olacak."

"Geçtiğimiz birkaç hafta boyunca MTC'deydim (McLaren Technology Centre) ve mühendislik ekibimle birlikte simülatör üzerinde çalışarak önümüzdeki hafta öncesinde tam olarak hazır olduğumuzdan emin oldum."

"Bizi bu noktaya getirmek için pistte ve fabrikada çalışan herkese teşekkür ederim. Bahreyn'e gitmek ve tekrar yarışmak için heyecanlıyım." dedi. 

McLaren MCL38

McLaren MCL38

Fotoğraf: McLaren




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