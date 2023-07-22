Norris: "Gelişmemiz gereken noktalar var"
McLaren'in İngiliz pilotu Lando Norris cuma günkü antrenmanların ardından henüz tam mutlu olmadığını söylüyor.
McLaren pilotu Lando Norris, ikinci antrenman seansında hem tek tur hem de yarış temposu üzerinde çalıştı ve günün en iyi ikinci zamanını yaptı.
Fakat Red Bull ve Mercedes gibi takımlar gerçek bir sıralama denemesi yapmadığı için zaman tablosu gerçeği yansıtmıyor.
Norris, ilk günün ardından verdiği demeçte şöyle dedi: "İlk seans neredeyse boşa gitti çünkü seans oldukça zor geçti fakat ikinci antrenman seansında öğrenilecek çok şey vardı. Bunu yapmayı büyük ölçüde başardığımızı düşünüyorum."
"Hem tek turda hem de yarış temposunda gayet iyi bir performans sergiledik ve en başından beri aracın dengesi gayet iyiydi."
"Genel olarak iyi bir aracımız olduğunu düşünüyorum fakat üzerinde çalışmaya devam etmemiz gereken birkaç nokta var."
"Pist bazı bölümlerinde istediğim gibi zorlayamadığımı hissediyorum, aracın potansiyelini tam olarak kullanamıyoruz."
"Ancak yine de son zamanlarda yapılan güncellemeler bize yardımcı oluyor çünkü bu güncellemeler sayesinde hızımız arttı ve yüksek hızlı virajlarda gayet iyiyiz."
"Yine de aracın yavaş virajlardaki davranışını geliştirmeliyiz."
Oscar Piastri ise ikinci aracın tabanına hasar verdiği için seansının pek iyi geçmediğini belirtti.
"Islak pistteki ilk antrenmanda her şey oldukça iyi gitti ve genel olarak kendimize güveniyorduk fakat ikinci seansta aracımın tabanına hasar verdim."
"Bu nedenle ikinci antrenman seansının ortasında biraz zaman kaybettim ama takım harika bir iş çıkardı ve piste dönerek birkaç tur daha atabildim."
"Sanırım her iki seansta da normal bir tempo yakaladık, bu yüzden gayet memnunum."
"Şimdi sıralama turlarına hazırlanmak için topladığımız bilgileri analiz etmemiz gerekiyor."
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