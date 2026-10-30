Formula 1 Meksika GP

Norris: "Gelişim açısından oldukça iyi bir sezon geçirdik"

Lando Norris, McLaren'ın 2026 sezonunun başında yaşadığı zorluklara rağmen önemli ilerleme kaydettiğini düşünüyor.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 30 Eki 2026 10:20

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Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Son dünya şampiyonu McLaren, yeni teknik kuralların yürürlüğe girdiği 2026 sezonuna yavaş bir başlangıç yaptı. Takım, Çin Grand Prix'sinde her iki pilotuyla da start alamamıştı.

Sezon boyunca istikrarlı bir gelişim gösteren McLaren'da Lando Norris, Macaristan ve Hollanda'da üst üste galibiyetler elde etti.

McLaren, son yarışlarda sürüşü zor bir araç nedeniyle ön gruptan uzaklaşmış olsa da Norris, takımın şu ana kadar ortaya koyduğu çalışmadan memnun.

Meksika Grand Prix’si öncesinde gerçekleşen medya gününde Norris, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Araç bütün sezon boyunca korkunçtu ve sürmesi çok zordu."

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

"Bu süreçte diğer takımlar çok daha fazla güncelleme getirdiler ve bizden çok daha fazla gelişim kaydetti. Durum bundan ibaret."

"Yılın başında neredeyse 1.5 saniye geride olduğumuzu düşünürsek takım hâlâ iyi bir iş çıkarıyor. İki yarış kazanmış olmamız bile başlı başına oldukça büyük bir başarıydı."

"Dolayısıyla olaya bu açıdan bakarsak oldukça iyi bir yıl geçirdiğimizi düşünüyorum. Elbette standartlarımız çok daha yüksek ve kazanabileceğimiz her şeyi kazanmak istiyoruz ama sezona geride başladık ve arayı kapatma konusunda iyi bir iş çıkardık. Griddeki takımların büyük çoğunluğundan daha iyi bir gelişim gösterdik."

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- Motorsport.com Ekibi

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