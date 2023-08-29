Norris: "Verstappen'i izlediğiniz için mutlu olmalısınız"
Lando Norris, Max Verstappen'le aynı aracı sürmekten keyif alacağını söylüyor fakat onu yeni yenemeyeceğinden emin değil.
Bu yıl Formula 1'e damga vuran Max Verstappen, 13 yarışta 11 galibiyet almayı başardı ve şampiyonayı rahat şekilde lider götürüyor.
Son dokuz yarışın hepsini kazanan ve arka arkaya galibiyet rekorunda Sebastian Vettel'i yakalayan Verstappen'in, kalan tüm yarışları kazanma ihtimali var.
Şu anda en zor görevlerden birisi Verstappen'in takım arkadaşlığını yapmak ve koltuk için zaman zaman Lando Norris'in adı geçiyor.
Ziggo Sport'a konuşan Norris'e Red Bull'da Verstappen'in takım arkadaşı olmayı isteyip istemediği soruldu.
Norris, "Gelecekte bunu yapma fırsatını çok isterim."
"Belki Max kazanmaktan sıkıldığında McLaren'a gelir!" diyerek esprili bir yanıt verdi.
Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing
Fotoğraf: Erik Junius
Norris sözlerinin devamında Verstappen'in yanında ikinci pilot olmak istemediğini söyleyip, "ona yenilirseniz ikinci pilot olursunuz." vurgusu yaptı.
İngiliz pilot, şu anda Verstappen'i net şekilde yenebileceğini söyleyecek herhangi bir isim olduğunu düşünmüyor.
"Öyle olduğunu (Max'i yenebileceğimi) düşünmek isterdim fakat buna 'evet' ya da 'hayır' demek imkansız."
"Ben 'evet, çok basit' diyecek kadar kendine güvenen biri değilim."
Norris, insanların Verstappen'i seyretmekten keyif alması gerektiği görüşünde.
"O Formula 1'de görebileceğiniz en iyi sürücülerden biri. O kazanırken bile, onun başarabildiklerine tanık olduğunuz için mutlu olmalısınız çünkü benzer bir şey yapabilecek çok fazla insan yok."
"Soruya gelecek olursak, ona karşı yarışabileceğime ve mücadele edebileceğime inanmak istiyorum."
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