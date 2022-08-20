Norris, gelecekte rallilere katılmayı değerlendiriyor

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2019 sezonunda Formula 1'e giriş yapan Norris, seriye giriş yapmadan önce United Autosport ile 2018 Daytona 24 Saat'e katılmış ve Fernando Alonso'nun takım arkadaşlığını yapmıştı.

Diğer serilere de çok ilgili olduğu bilinen Norris, kendi markası Quadrant için arazi temasına sahip yeni bir giyim serisinin tanıtımı için bir ralli aracıyla fotoğraf çekimi gerçekleştirdi ve gelecekte bir ralli aracını denemeye hevesli olduğunu gizlemedi.

Autosport/Motorsport.com'a konuşan Norris, "Kariyerimin bir noktasında herhangi bir ralliye katılmak istiyorum."

"Quadrant'ın yeni serisi biraz arazi havası veriyor, bunun tanıtımı için ralli temasını da içeren birtakım çekimlerde bulunduk."

"Bu çekimler sırasında [ralli sürücülerinin] ne kadar çılgın insanlar olduğunu ilk kez fark ettim, bu da içimde çok ama çok büyük bir ralli tutkusu oluşmasına sebep oldu."

"Sezon bittikten sonra ağaçların olmadığı bir yerde test yaparak başlamayı düşünüyorum, sadece güvenli bir yerde -örneğin lastik bariyerlere sahip bir yer- parkura çıkmak ve gazlamak istiyorum."

"Araç kontrolü, el freni kullanımı, zamanlama ve tüm bu şeylerde daha iyi olmak ve kendi sürüş tarzınızı korumak için sadece bir F1 aracını sürmekten daha fazlasını yapmak her zaman faydalıdır."

"Birçok Formula 1 sürücüsü karting yapmayı sever, çünkü bu onlara aracı hissetme yetisini yeniden kazandırır. Ralli için de durum aynı, sadece gidip yeni bir şeyler denemek istiyorum.” dedi.

Son yıllarda ralli ile yakından ilgilenen tek F1 pilotu elbette Norris değil. Alfa Romeo pilotu Valtteri Bottas birkaç kez Arktik Rallisi'ne katılırken, 2007 dünya şampiyonu Kimi Raikkonen ise 2010-2011 yılları arasında WRC'de mücadele etmişti.

Gelecekte ralli şampiyonalarına katılmak isteyip istemediği sorulan Norris, "Belki bir gün."

“Önce bir deneme yapmam ve neyin nasıl olduğunu görmem lazım, çünkü bu harika görünüyor ve her zaman hayatımda denemek istediğim birçok şey olacak."

“Bu da hayatımın bir noktasında denemek isteyeceğim bir şey olarak karşıma çıkmakta." dedi.