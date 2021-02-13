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Formula 1 / Son dakika

Norris, gelecekte McLaren'ın "lideri" olmak istiyor

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Norris, gelecekte McLaren'ın "lideri" olmak istiyor
Ekleyen:
, Editör

McLaren'ın İngiliz pilotu Lando Norris, Daniel Ricciardo'nun gelişine rağmen takımın ideri olmak istediğini söyledi.

McLaren pilotu Lando Norris, Formula 1'deki üçüncü sezonuna hazırlanıyor ve önceki iki yılda düzenli olarak puan kazanıp, geçen yıl podyuma çıkmayı başardı.

Britanyalı sürücü geçen yıl, kendisinden çok daha tecrübeli bir isim olan Carlos Sainz'a oldukça yakındı.

Sainz yeni sezonda Ferrari için yarışacak ve Norris'in yanına Avustralyalı F1 pilotu Daniel Ricciardo geçecek. Daha önce HRT, Toro Rosso, Red Bull ve Renault takımları için yarışan Ricciardo, Sainz'a kıyasla hem daha deneyimli hem de yarış kazanmış bir pilot.

Ancak Norris, Ricciardo için kolay lokma olmayacağa benziyor.

Autocar'a konuşan Norris, “Önümüzdeki yıllarda takım lideri olmayı hedefliyorum."

"Daniel takıma kendine has şeyler getirecek ve benim Formula 1'de onun gibi 10 yıllık tecrübem olmadığı için, benim yapamayacağım şeyler söyleyebilecek."

"Şimdiye kadar farklı takımlar için yarıştı, çok fazla podyumu var ve deneyim Formula 1'de çok önemli bir faktör."

"Ancak ben de çok şey biliyorum ve bazı alanlarda uzun süredir McLaren ile çalıştığım için Daniel'in önüne geçebilirim. Yani sadece pistte olup biten şeylerden değil,  takımın zihniyetinden, bazı mühendislerin ve teknisyenlerin karakter özelliklerinden bahsediyorum."

"McLaren'da kendimi evimde gibi hissediyorum. Bu yüzden amacım uzun yıllar bu takımda kalmak ve daha iyi olmalarına yardımcı olmak." dedi.

 
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Editör Kemal Şengül

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