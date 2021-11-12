Norris, gelecekte birlikte yarışmak için MotoGP efsanesi Rossi ile görüşmüş

Rossi, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Valensiya Grand Prix'si ile birlikte 26 yıllık motosiklet kariyerini noktalayacak ve emekli olacak.

Norris, F1'e girdiği günden bu yana dokuz şampiyonluğu bulunan Rossi'ye olan hayranlığını hiç gizlemedi ve kask tasarımında da yine Rossi'den ilham aldı.

İkili ilk kez 2019 Britanya MotoGP yarışında bir araya gelmişti ve perşembe günü Brezilya GP öncesi konuşan Norris, emekliye ayrılan Rossi'ye "içten bir mesaj" gönderdiğini söyledi. Ayrıca İtalyan sürücüyle düzenli olarak temas halinde olduğunu ekledi.

Norris, "Bu hafta sonu kariyerinin son yarışına çıkıyor ve dün gece bana bir mesaj gönderdi." dedi.

Mesajın içeriği sorulduğunda Norris, "Bu, hafta sonu öncesinde ona gönderdiğim bir mesajın cevabıydı."

"Onu MotoGP'de yarışırken görmeyi özleyeceğimi söyleyen içten bir mesajdı, onu başardığı her şey için tebrik ettim. Biz ara ara konuşuyoruz. Hâlâ birlikte bir şeyler yapmak ve yarışa katılmak istiyoruz."

"Bazı GT yarışlarına, Abu Dhabi 12 Saat'e, Dubai 12 Saat'e vs. katılıyor. Bu yüzden yarışları hâlâ çok seviyor. Onun sevgisi sadece motosiklet değil, otomobil yarışını da seviyor."

"Umarım birlikte bir şeyler yapabiliriz, belki F1 yarışına gelmek için daha fazla vakti olur. O zaman birlikte bir şeyler yapıp yapamayacağımızı görebiliriz. Bu umarım gerçekleşir." dedi.

#46 Monster VR46 Kessel Ferrari 488 GT3: Valentino Rossi, Luca Marini, Alessio Salucci Photo by: Fotospeedy

Rossi, gelecekte otomobil yarışlarına katılmaya her zaman açık kapı bıraktı ve özellikle GT sınıflarındaki yarışlarda yer alabilir. Yine de Ocak ayındaki Gulf 12 Saat yarışında yer alıp almayacağı belirsiz.

Sözlerine Rossi'nin emekliliği hakkında konuşarak devam eden Norris, eğer İtalyan sürücüsü olmasaydı, onun gibi bir sürücü olma isteğine sahip olmayacağını belirtti.

"Bu, gerçekten üzücü bir durum ve onu özleyeceğim. Hâlâ MotoGP yarışlarını mümkün olduğunda izlemeye çalışıyorum. Dört, beş, altı yaşlarındayken seyrettiğim kişi oydu, beni yarışlara iten kişi oydu ve bu yüzden motosiklet yarışlarına ilgi duydum."

"Yani örnek aldığım adam oydu, bulunduğum konuma gelmeme yardım etti, çünkü muhtemelen onu izlemeseydim, bir yarış pilotu olma hırsım muhtemelen bugünkü kadar yüksek olmazdı."

"Onu çok özleyeceğim. Silverstone'daki bir MotoGP yarışına gidip, onunla tanışma şansı yakaladığım için şanslıyım. Onu MotoGP'de yarışırken görmeyi özleyeceğim ve böyle düşünen tek kişi ben değilim."

"Bence onu destekleyen ve onun karakterini özleyecek milyonlarca hayranı var. Bence o, özel bir adam ve kesinlikle özlenecek."