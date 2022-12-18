Norris: "Geleceğimden %100 emin değilim"
Lando Norris, geleceğinden hiçbir zaman %100 emin olamayacağını söyledi, ancak kendisini ileriye götüren takımı McLaren'e her zaman inandığını söyledi.
2021'de McLaren'ın Takımlar Şampiyonasını 4. bitirmesine katkı sağladıktan sonra Norris, 2022 sezonu başlamadan önce 2025 sonuna kadar uzanan bir kontrat imzaladı.
Ancak sonuç olarak, 2022 için yeni kurallara geçilmesinin tamamen yeni araçlara sahip olunması anlamına geldiğinden, McLaren geriye gitti ve Alpine'in ardında 5. sıraya geriledi. Norris ise Pilotlar Şampiyonasında 6. sıradan 7. sıraya geriledi. Ancak Britanyalı pilot hâlâ, Red Bull, Ferrari ve Mercedes'in ardında; geri kalanların en iyisi olarak yer alıyor.
Özellikle 2020'de, ikinci F1 sezonundayken kariyerindeki altı podyumun ilkini elde etmesiyle; herkesi etkilemişti. 23 yaşındaki pilot bir sonraki adıma ve galibiyet için savaşmaya hazır gibi görünüyor.
McLaren'in kendisine galibiyet mücadelesi verebilecek bir araç sağlayıp sağlayamayacağı hakkında soru sorulduğunda Norris, yeni rüzgar tüneli ve simülatörünün çalışır duruma gelmesinin beklendiği 2024 sezonu için herhangi bir mazeretleri olmaması gerektiğini belirtti.
Lando Norris, McLaren MCL36
Fotoğraf: Michael Potts / Motorsport Images
Norris, McLaren ile geleceğini sağlamlaştırmaya yardımcı olacak şeyler konusunda Sky F1'e şunları söyledi: "Sadece inanç ve dürüstlük, ihtiyacım olan en önemli şeyler bunlar."
"İnsanların beni mutlu etmeye çalışmasını istemiyorum, sadece dürüstlük istiyorum."
"Takıma ve birlikte çalıştığım insanlara güveniyorum."
"Her şeyi zaman gösterecek. Nerede olacağınızdan asla %100 emin olamazsınız, ancak bu konuda iyi bir şansınız olabilir."
Sezonun ilk yarışı olan Bahreyn Grand Prix'sinde Ricciardo ve Norris'in sırasıyla 14. ve 15. olmasının ardından Norris, sezon içinde ne kadar geliştiklerini görünce bundan cesaret aldığını söylüyor. Yine de 2022 öncesi sezonlara kıyasla takımında gelişme görememekten endişeleniyor.
Lando Norris, McLaren MCL36
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Norris, "Demek istediğim, ilk yarışta bulunduğumuz yerden sonra; bence iyi bir iş çıkardık ve iyi toparlandık."
"Ancak McLaren olarak yapmamız gereken şeyi bu sezon yapamadığımızı düşünüyorum."
"İyi bir iş çıkarmak istiyorsak, bir noktada şampiyon olmak ve yarışlar kazanmak istiyorsak, bu sezon bulunduğumuz yerden memnun olamayız; ancak kaydettiğimiz ilerlemeden memnun olabiliriz."
"Pit stoplardaki mekanikerlerden strateji departmanına, takımdaki herkes iş ahlakına uygun çalışıyor ve her şey çok iyi, sadece biraz daha iyi bir araca ihtiyacımız var; hepsi bu." dedi.
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