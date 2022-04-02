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Formula 1 Haberler

Norris, geçilen araçları arkada tutmanın zor olduğunu düşünüyor

Lando Norris, sporun yeni teknik düzenlemelerinden memnun olduğunu ama geçilen araçları arkada tutmanın zor olduğunu söyledi.

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Norris, geçilen araçları arkada tutmanın zor olduğunu düşünüyor
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Norris, araçların daha iyi yarışması ve daha fazla geçiş olması için yeniden tasarlanmasını sağlayan düzenleme değişiklikleri hakkında değerlendirme yaptı.

İngiliz, geçiş yaptıktan sonra, arkadaki aracı tutmanın zor olduğunu söyledi.

Yeni F1 sezonunun ilk iki yarışında, ön gruptaki Charles Leclerc ve Verstappen arasında sürekli olarak pozisyon değişikliği ve diğer birçok geçiş görüldü.

Norris, araçlar birbirini daha kolay takip edebildiği için yeni düzenlemeleri övdü ancak bazı olumsuzluklar olduğunu söyledi.

McLaren pilotu, F1 Nation podcast'ine şunları söyledi: "Bazı şeyler daha iyi ama bazı açılardan daha kötü. Çünkü bir kez geçiş yaptığınızda, aracı kolayca arkanızda bırakamıyorsunuz."

"Seyirci için iyi bir şey ama geçiş yapan sürücü için kötü. Çünkü arkanızdaki aracın bir sonraki turda sizi geçmesi çok daha kolay."

Norris, eleştirilere rağmen yeni düzenlemelerden memnun olduğunu ve yarışın herkes için daha keyifli olduğunu söyledi.

Norris, "Daha iyi bir gösteri sunuyor ve yarışa katkıda bulunuyor."

"Bence daha eğlenceli ve bizim için daha keyifli. 'Sadece birbirimizin arkasında oturacağımız ve hiçbir şey yapmayacağımız bütün bir yarış var.' demiyoruz."

"Artık gerçekten mücadele edebiliyoruz ve ilerleme şansımız olabiliyor. Bu da her zaman güzel." dedi.

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