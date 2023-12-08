Norris, "Geçen yıl yaşadığımızdan daha büyük değişiklikler bekliyorum"

Lando Norris, McLaren'in bu yılki gelişiminden sonra ileriye dönük olarak aynı anda birkaç iyileştirme yapabileceğini iddia etti.

McLaren sezona kötü bir başlangıç yaparak gridin arka sıraları için mücadele vererek sezona giriş yapmıştı.

Ancak başarılı geliştirme çalışmaları MCL60'ın şampiyona yavaş yavaş yukarılara tırmanmasını ve istikrarlı bir podyum savaşçısı haline gelmesini sağladı. Sezonu da dokuz podyumla tamamladı.

Sezonu Markalar Şampiyonasında dördüncü sırada tamamlayan takım, 2024'te daha da rekabetçi bir yıl geçirmeyi umuyor.

Medyaya konuşan Norris, gelecek sezon daha da büyük değişiklikler beklediğini itiraf etti.

"Geçen yıl yaşadığımızdan neredeyse daha büyük değişiklikler bekliyorum."

"Şu anda her zamankinden daha fazla şeyi aynı anda ele alabileceğimiz bir yerde olduğumuzu hissediyorum."

"Eğer hala sonuncuysanız, tek bir şeye biraz daha fazla odaklanmaya çalışırsınız, o da aracı biraz daha hızlı hale getirmek."

"Şimdi bazı ince ayrıntılara, son beş yılda pek de geliştiremediğimiz ayrıntılara odaklanabileceğimiz çok daha iyi bir konumda olduğumuzu düşünüyorum."

"Bir pilot olarak daha fazla sahip olmak istediğim ve bana daha çok yakışacağını düşündüğüm şeyler de bunlar üzerinde çalışmak." dedi.