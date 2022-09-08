Norris, geçen seneki İtalya performansının tekrarlanmasını beklemiyor

Haberi dinle

Geçtiğimiz sezon olaylı geçen İtalya GP'sinde sürpriz yapan McLaren, Daniel Ricciardo ile galibiyete ulaşmış, Norris'in ikinciliği ise takıma unutulmaz bir duble getirmişti.

Ancak Autosport/Motorsport.com'un sorularını yanıtlayan Norris, bu sene pek de iyi bir yarış geçireceklerini düşünmüyor.

Norris, "Üzücü fakat bu sene galibiyet mücadelesinde olmayı beklemiyorum. İnançlı olmak ve iyimserliğimi korumak istiyorum, ancak bizim için zorlu bir hafta sonu olacak gibi duruyor."

"Yine de takım olarak güçlü yönlerimizi ve zayıf yönlerimizi tam anlamıyla ayırt edebilecek noktaya geldik, nerede iyi, nerede kötü olacağımızı biliyoruz."

"Şimdi bu sorunlarla nasıl mücadele edeceğimize plan yapmaya başlamalıyız. Elbette bu zaman alacak, ancak işimiz olup bitenleri anlamak ve çözümü aracın DNA'sına biraz olsun yerleştirebilmek. Bunun zaman alacağını biliyoruz ama zorlamaya devam edeceğiz." dedi.

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, and Daniel Ricciardo, McLaren, 1st position, with the trophies Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Belçika GP'sinden sonra MCL36'nın düzlük hızını öven Norris, DRS konusunda ise birtakım sorunlar yaşadıklarını ve rakipleri kadar avantaj kazanmadığını öne sürmüştü.

Daha önceki DRS yorumlarıyla ilgili olarak "Hayır, bu doğru değil, o sırada tüm bilgilere sahip değildim. Sanırım Spa'da elimizdeki en küçük arka kanatlardan birini kullanıyorduk. Bu kadar küçük bir arka kanadınız olduğunda DRS'nin etkisi de azalıyor."

"Örneğin Max ile karşılaştırdığımda, onların çok daha büyük bir arka kanatları vardı, bu yüzden DRS'yi açtıklarında bizden çok daha fazla hız kazanıyorlardı. Ama arka kanatları yokken bile neredeyse bizim kadar hızlılar."

"[Monza'da] ise mesele bu değil, mesele aracın çok düşük hızlı virajlarda ve yüksek hızlı virajlarda nasıl performans gösterdiği. Spa'da lastik aşınmasından çok çektik."

"İleriye doğru bazı küçük adımlar atabileceğimizi düşünüyorum. Spa'da Monza'ya taşıyabileceğimiz bazı şeyler öğrendik, ancak evet, bizi geri döndürecek ve bir adım öne geçirecek şeyler değil." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL36, Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Zandvoort'ta yedinci olarak Spa'dan sonra moral bulan Norris, güvenlik aracı altında Fernando Alonso'ya geçilmekten dolayı biraz hayal kırıklığı yaşadığını itiraf etti.

Norris, "Bence bu acı verici ancak genel olarak yarışın gidişatından memnundum, çok fazla şikayet edebileceğimi düşünmüyorum. Bence iyi bir iş çıkardık, sadece onlar [Alpine] biraz şanslıydı. Olur böyle şeyler. Bazen avantajlı oluyoruz, onlardan önde bitiriyoruz ve işler bizim istediğimiz gibi gidiyor, bu kez onların istediği gibi gitti."

"Yani şikayet edecek pek bir şey yok. Ama bence hala olumlu yönler var, eğer sadece benim hızımı hesaba katacak olursak onlardan daha iyiydim." dedi