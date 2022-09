Norris, geçen seneki İtalya performansının tekrarlanmasını beklemiyor

Geçtiğimiz sezon olaylı geçen İtalya GP'sinde sürpriz yapan McLaren, Daniel Ricciardo ile galibiyete ulaşmış, Norris'in ikinciliği ise takıma unutulmaz bir duble getirmişti.

Ancak Autosport/Motorsport.com'un sorularını yanıtlayan Norris, bu sene pek de iyi bir yarış geçireceklerini düşünmüyor.

Norris, "Üzücü fakat bu sene galibiyet mücadelesinde olmayı beklemiyorum. İnançlı olmak ve iyimserliğimi korumak istiyorum, ancak bizim için zorlu bir hafta sonu olacak gibi duruyor."

"Yine de takım olarak güçlü yönlerimizi ve zayıf yönlerimizi tam anlamıyla ayırt edebilecek noktaya geldik, nerede iyi, nerede kötü olacağımızı biliyoruz."

"Şimdi bu sorunlarla nasıl mücadele edeceğimize plan yapmaya başlamalıyız. Elbette bu zaman alacak, ancak işimiz olup bitenleri anlamak ve çözümü aracın DNA'sına biraz olsun yerleştirebilmek. Bunun zaman alacağını biliyoruz ama zorlamaya devam edeceğiz." dedi.

Lando Norris, McLaren, 2nd position, Zak Brown, CEO, McLaren Racing, and Daniel Ricciardo, McLaren, 1st position, with the trophies

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images