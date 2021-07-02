Norris: "Geçen hafta sonuna kıyasla daha enteresan bir hafta sonu olacak""

Avusturya'da gerek lastikler gerek de pist koşulları nedeniyle geçen haftaya kıyasla daha farklı iki antrenman seansı izledik.

İlk antrenman seansını onuncu, ikinci antrenman seansını ise 9. sırada bitiren Norris, kendisi için çetrefilli geçen bir günün ardından şu ifadeleri kullandı: "Geçen haftaya kıyasla birçok şey farklıydı. Birçok farklı lastik vardı ve çoğu şeyi deneyerek onların yarattığı hissiyatı anlamaya çalıştık. Araç ayarlarında da birkaç farklı şey denedik."

"Yoğun bir gündü. İyi bir hissiyata sahibim ama her şeyi bir araya getirmedik, birçok şeyi test ettik. Bu akşam analizlerimizi yapacağız ve umuyorum ki yarın daha iyi paketle geleceğiz."

Geçen hafta sonu daha sert olan C2, C3 ve C4 lastikler kullanılırken, bu hafta sonu C3, C4 ve C5 lastikler kullanılıyor. Norris, yumuşak lastikleri kontrol etmenin çok zor olduğunu belirtti ve ekledi: "Yumuşak lastikleri kontrol etmek zor ve bence orta hamurda da durum böyle. Geçtiğimiz hafta sonu yumuşak lastikler iyi bir yarış lastiği değildi, onları korumak oldukça zorluydu."

"Yani, yumuşak hamurda lastikleri genel olarak kontrol etmek gerekiyor. Ancak orta ve sert hamurda da lastikleri biraz korumamız gerekecek."

"Bence geçen hafta sonuna kıyasla daha enteresan bir hafta sonu olacak. Lastikleri kontrol edebilmek, ne zaman zorlayıp ne zaman zorlamayacağını anlamak daha zorlayıcı. Umarım bu durum bizim için iyi sonuçlanır, iyi bir iş çıkardığımızdan emin olacağız."

Pirelli, Britanya GP'den itibaren daha sert iskeletlere sahip lastikler getirecek. Bugün Pirelli'nin prototip lastikleri pilotlar tarafından iki seansta da test edildi.

Norris'in yeni lastikler hakkındaki görüşleri şu şekilde: "Normaller, bana göre o kadar farklı durmuyorlar. Eminim ki takım analizlerini yaparak, verilere bakacaktır ancak sürüş hissiyatında büyük bir fark yoktu. Yani her şey yolunda."

Lando Norris, McLaren Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images