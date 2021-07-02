Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Giorgio Piola İlanlar
Önceki / Verstappen: ''Yumuşak lastiklerde hızlanmalıyız''
Formula 1 / Avusturya GP Haberler

Norris: "Geçen hafta sonuna kıyasla daha enteresan bir hafta sonu olacak""

Ekleyen:

McLaren pilotu Lando Norris, geçtiğimiz haftaya kıyasla birçok şeyin değiştiğini ve bu hafta sonunun daha enteresan geçmesini beklediğini belirtti.

Norris: "Geçen hafta sonuna kıyasla daha enteresan bir hafta sonu olacak""

Avusturya'da gerek lastikler gerek de pist koşulları nedeniyle geçen haftaya kıyasla daha farklı iki antrenman seansı izledik. 

İlk antrenman seansını onuncu, ikinci antrenman seansını ise 9. sırada bitiren Norris, kendisi için çetrefilli geçen bir günün ardından şu ifadeleri kullandı: "Geçen haftaya kıyasla birçok şey farklıydı. Birçok farklı lastik vardı ve çoğu şeyi deneyerek onların yarattığı hissiyatı anlamaya çalıştık. Araç ayarlarında da birkaç farklı şey denedik."

"Yoğun bir gündü. İyi bir hissiyata sahibim ama her şeyi bir araya getirmedik, birçok şeyi test ettik. Bu akşam analizlerimizi yapacağız ve umuyorum ki yarın daha iyi paketle geleceğiz."

Geçen hafta sonu daha sert olan C2, C3 ve C4 lastikler kullanılırken, bu hafta sonu C3, C4 ve C5 lastikler kullanılıyor. Norris, yumuşak lastikleri kontrol etmenin çok zor olduğunu belirtti ve ekledi: "Yumuşak lastikleri kontrol etmek zor ve bence orta hamurda da durum böyle. Geçtiğimiz hafta sonu yumuşak lastikler iyi bir yarış lastiği değildi, onları korumak oldukça zorluydu."

"Yani, yumuşak hamurda lastikleri genel olarak kontrol etmek gerekiyor. Ancak orta ve sert hamurda da lastikleri biraz korumamız gerekecek."

"Bence geçen hafta sonuna kıyasla daha enteresan bir hafta sonu olacak. Lastikleri kontrol edebilmek, ne zaman zorlayıp ne zaman zorlamayacağını anlamak daha zorlayıcı. Umarım bu durum bizim için iyi sonuçlanır, iyi bir iş çıkardığımızdan emin olacağız."

Pirelli, Britanya GP'den itibaren daha sert iskeletlere sahip lastikler getirecek. Bugün Pirelli'nin prototip lastikleri pilotlar tarafından iki seansta da test edildi. 

İlgili haberler:

Norris'in yeni lastikler hakkındaki görüşleri şu şekilde: "Normaller, bana göre o kadar farklı durmuyorlar. Eminim ki takım analizlerini yaparak, verilere  bakacaktır ancak sürüş hissiyatında büyük bir fark yoktu. Yani her şey yolunda."

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Verstappen: ''Yumuşak lastiklerde hızlanmalıyız''

Önceki haber

Verstappen: ''Yumuşak lastiklerde hızlanmalıyız''
Yorumları görüntüle

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Avusturya GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2!

2 s
2
Formula 1

Hamilton: "Geliştik ama Red Bull'u yenmek için yeterli olmayabilir"

1 s
3
Formula 1

Leclerc: "2022 aracı farklı görünüyor"

7 s
4
Formula 1

Avusturya GP 1. antrenman: Verstappen, Ferrari pilotlarının önünde lider!

6 s
5
Formula 1

Norris: "Geçen hafta sonuna kıyasla daha enteresan bir hafta sonu olacak""

14 dk
Son Haberler
Norris: "Geçen hafta sonuna kıyasla daha enteresan bir hafta sonu olacak""
F1

Norris: "Geçen hafta sonuna kıyasla daha enteresan bir hafta sonu olacak""

14dk
Verstappen: ''Yumuşak lastiklerde hızlanmalıyız''
F1

Verstappen: ''Yumuşak lastiklerde hızlanmalıyız''

44dk
Gasly: "Hissiyat harika değildi"
F1

Gasly: "Hissiyat harika değildi"

1 s
Hamilton: "Geliştik ama Red Bull'u yenmek için yeterli olmayabilir"
F1

Hamilton: "Geliştik ama Red Bull'u yenmek için yeterli olmayabilir"

1 s
Bottas: "Aracın hissiyatı geçen haftaya kıyasla çok daha iyi"
F1

Bottas: "Aracın hissiyatı geçen haftaya kıyasla çok daha iyi"

2 s
Son Videolar
Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli 00:50
Formula 1
30 Haz 2021

Formula 1: Alonso geri dönüşünden keyifli

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını 00:00
Formula 1
27 Haz 2021

Canlı yayın: 2021 Steiermark GP Motorsport.com değerlendirme yayını

Steiermark Grand Prix'sinin başlangıç gridi 01:01
Formula 1
27 Haz 2021

Steiermark Grand Prix'sinin başlangıç gridi

2021 Seiermark GP - Motorsport.com Türkiye sıralama sonrası sohbeti 00:00
Formula 1
26 Haz 2021

2021 Seiermark GP - Motorsport.com Türkiye sıralama sonrası sohbeti

Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi 15:38
Formula 1
25 Haz 2021

Red Bull Racing Honda Vs Scuderia AlphaTauri: Off-Road mücadelesi

Daha fazlası
Can Çarpıcı
Button, 2021 sezonun bu kadar heyecanlı geçmesine şaşırmış
Formula 1

Button, 2021 sezonun bu kadar heyecanlı geçmesine şaşırmış

Russell, Williams'ın gerçek sınavını Silverstone'da vereceğini düşünüyor Avusturya GP
Formula 1

Russell, Williams'ın gerçek sınavını Silverstone'da vereceğini düşünüyor

Mazepin, daha ağır bir araç kullanmasının ''büyük bir etki" yarattığını düşünüyor Avusturya GP
Formula 1

Mazepin, daha ağır bir araç kullanmasının ''büyük bir etki" yarattığını düşünüyor

Çok Okunanlar Bugün

Avusturya GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2!
Formula 1 Formula 1

Avusturya GP 2. antrenman: Hamilton lider, Mercedes 1-2!

Hamilton: "Geliştik ama Red Bull'u yenmek için yeterli olmayabilir"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Geliştik ama Red Bull'u yenmek için yeterli olmayabilir"

Leclerc: "2022 aracı farklı görünüyor"
Formula 1 Formula 1

Leclerc: "2022 aracı farklı görünüyor"

Avusturya GP 1. antrenman: Verstappen, Ferrari pilotlarının önünde lider!
Formula 1 Formula 1

Avusturya GP 1. antrenman: Verstappen, Ferrari pilotlarının önünde lider!

Norris: "Geçen hafta sonuna kıyasla daha enteresan bir hafta sonu olacak""
Formula 1 Formula 1

Norris: "Geçen hafta sonuna kıyasla daha enteresan bir hafta sonu olacak""

Marko: ''Mercedes'in 'deney' yapması bize yardımcı oluyor''
Formula 1 Formula 1

Marko: ''Mercedes'in 'deney' yapması bize yardımcı oluyor''

Verstappen: ''Yumuşak lastiklerde hızlanmalıyız''
Formula 1 Formula 1

Verstappen: ''Yumuşak lastiklerde hızlanmalıyız''

Verstappen: "Eğer lastik yakmamıza izin vermiyorlarsa yapmayız"
Formula 1 Formula 1

Verstappen: "Eğer lastik yakmamıza izin vermiyorlarsa yapmayız"

Son Haberler

Norris: "Geçen hafta sonuna kıyasla daha enteresan bir hafta sonu olacak""
Formula 1 Formula 1

Norris: "Geçen hafta sonuna kıyasla daha enteresan bir hafta sonu olacak""

Verstappen: ''Yumuşak lastiklerde hızlanmalıyız''
Formula 1 Formula 1

Verstappen: ''Yumuşak lastiklerde hızlanmalıyız''

Gasly: "Hissiyat harika değildi"
Formula 1 Formula 1

Gasly: "Hissiyat harika değildi"

Hamilton: "Geliştik ama Red Bull'u yenmek için yeterli olmayabilir"
Formula 1 Formula 1

Hamilton: "Geliştik ama Red Bull'u yenmek için yeterli olmayabilir"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.