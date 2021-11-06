Norris: “Gece boyunca çalışacağız”

McLaren, birçok hafta sonunda olduğu gibi Meksika’da da cuma gününde nispeten yavaş kaldı.

Hem Norris hem de Daniel Ricciardo, iki seansta da ilk 10’a giremedi.

Cuma gününün ardından konuşan Norris, “Bizim için harika bir gün olmadı. İlk seansta çok zorlandık. Hız anlamında çok gerideydik ve tahmin ettiğimizden daha fazla zorlandık.”

“Önceki sefer de pek iyi değildik ancak yine de iyi bir sıralama seansı geçirmiştik. Ancak düşük yakıt yüküyle hızımız oldukça kötü. Yüksek yakıtta bile öyle.”

“Bu yüzden gece boyunca yapılacak bazı işler var, ancak halledebileceğimizden eminim. Testlerden ve bugünkü sürüşlerden elde ettiğimiz bilgilerle gidebileceğimiz bazı iyi yönler var.”

“Bulmamız gereken zamanı dikkate alırsak, çokça zaman bulmayı umuyorum. Ancak bu, kolay bir şey değil. Ancak takımdaki çocuklara inanıyorum. Gece boyunca sıkı şekilde çalışacaklar ve bir şeyler bulmaya çalışacağız.”

“Atacak iyi bir adım ve gidecek iyi bir yön bulduk ve yarın için biraz daha fazlasına ihtiyacımız var.” ifadelerini kullandı.

Lando Norris, McLaren MCL35M Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images