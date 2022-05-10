Norris: "Gasly ile konuşmalı ve diyeceklerini görmeliyim"

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Imola'da sezonun ilk podyumunu eden Lando Norris, Miami'de çalkantılı bir hafta sonunu geride bıraktı. Sıralama turlarında Ricciardo'yu bu sezon bir kez daha mağlup eden ve 8. sırayı elde eden İngiliz pilot, yarışta ise kötü bir startın ardından çoğunlukla ilk 10'un dışında gezindi ve Pierre Gasly ile yaptığı kaza sonucu spin atıp duvara çarparak günü erken noktaladı.

Böylece Norris, 2021 Macaristan GP'sinden bu yana ilk kez yarış dışı kaldı.

Kaza ile ilgili konuşan Norris, "Açıkçası Pierre ile konuşmam ve neler olduğunu anlamam gerek. Sert bir kazaydı. Gasly'nin aracında epey hasar vardı, eğer aracı kontrol etmekte zorlanıyorsa bu şanssız olduğum anlamına geliyor."

"Yarışlarda böyle şeyler olur, fakat bu kadar kötü sonuçlanmayabilirdi. Sanki sağ aynasına bakıyor da sol aynasını kontrol etmiyor, benim olduğum yere bakmıyor gibiydi. Bu yüzden emin değilim, onu suçlamak istemiyorum. Sadece onunla konuşmam ve diyeceklerini görmem gerekiyor."

"Bu şanssızlığın bize çok puan kaybettirmediğini düşünüyorum. Sekizincilik elde edebileceğimiz en iyi sonuçtu. Alfa Romeo ve Mercedes çok daha hızlıydı Yani evet, neyse ki çok fazla şey kaybetmedik. Ama birkaç puan hiç yoktan iyidir." dedi.

Lando Norris, McLaren, is given a scooter ride back to the pits after crashing out of the race Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

McLaren, Barcelona'da düzenlenen sezon öncesi testlerinde en iyi performans gösteren takımlardan birisiydi, hatta McLaren'ın "şampiyonluk mücadelesine dönebileceği" yorumları dahi yapılmıştı.

Her ne kadar ilk beş yarışın ardından McLaren galibiyet veya şampiyonluk mücadelesinin bir hayli uzağında olsa da, testlerdeki formlarını düşünen Norris bir sonraki yarış olan İspanya GP'sine iyimser bakıyor.

"Umarım İspanya'da işler daha iyi gider. Sezon öncesi testlerinde pist bize oldukça uymuştu, biraz daha umutlu olduğumu söyleyebilirim. Ayrıca aracı biraz daha geliştireceğimizi umut ediyorum."

"Bu hafta sonundan itibaren tam olarak ne yapacağımızı bilmek zor, sadece şunu söylemek istiyorum: Mercedes ve Alfa Romeo'nun gerisindeyiz. Ama Alpine ve AlphaTauri ile iyi bir mücadele içindeyiz. Haas da bu bölgede bir yerlerde, oldukça yakın. Bu da bizi en hızlı beşinci veya altıncı araç yapıyor. Dolayısıyla, iyi bir tempomuz olduğunu düşünüyorum. Mercedes ve önündeki grup ile savaşmak için biraz daha fazlasına ihtiyacımız var. Bu bizi mutlu edebilir." dedi.