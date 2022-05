Norris: "Gasly ile konuşmalı ve diyeceklerini görmeliyim"

Imola'da sezonun ilk podyumunu eden Lando Norris, Miami'de çalkantılı bir hafta sonunu geride bıraktı. Sıralama turlarında Ricciardo'yu bu sezon bir kez daha mağlup eden ve 8. sırayı elde eden İngiliz pilot, yarışta ise kötü bir startın ardından çoğunlukla ilk 10'un dışında gezindi ve Pierre Gasly ile yaptığı kaza sonucu spin atıp duvara çarparak günü erken noktaladı.

Böylece Norris, 2021 Macaristan GP'sinden bu yana ilk kez yarış dışı kaldı.

Kaza ile ilgili konuşan Norris, "Açıkçası Pierre ile konuşmam ve neler olduğunu anlamam gerek. Sert bir kazaydı. Gasly'nin aracında epey hasar vardı, eğer aracı kontrol etmekte zorlanıyorsa bu şanssız olduğum anlamına geliyor."

"Yarışlarda böyle şeyler olur, fakat bu kadar kötü sonuçlanmayabilirdi. Sanki sağ aynasına bakıyor da sol aynasını kontrol etmiyor, benim olduğum yere bakmıyor gibiydi. Bu yüzden emin değilim, onu suçlamak istemiyorum. Sadece onunla konuşmam ve diyeceklerini görmem gerekiyor."

"Bu şanssızlığın bize çok puan kaybettirmediğini düşünüyorum. Sekizincilik elde edebileceğimiz en iyi sonuçtu. Alfa Romeo ve Mercedes çok daha hızlıydı Yani evet, neyse ki çok fazla şey kaybetmedik. Ama birkaç puan hiç yoktan iyidir." dedi.

Lando Norris, McLaren, is given a scooter ride back to the pits after crashing out of the race

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images