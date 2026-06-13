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Formula 1 İspanya GP

Norris: “Galibiyet bizim için çok düşük bir ihtimal"

Lando Norris, Monako'daki kötü hafta sonunun ardından Montreal formuna döndüklerini ancak galibiyet için yeterli hıza sahip olmadıklarını belirtti.

Neşe Akkoyun
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Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

İspanya Grand Prix'si sıralama turlarının ardından konuşan Lando Norris, aracın gelişim kaydettiğini ancak bu durumun bir ilerlemeden ziyade eski formlarına dönüş olduğunu vurguladı. 

Monako’daki performansın ardından Montreal seviyesine geri döndüklerini belirten Britanyalı pilot, lider pilotla aralarındaki farkın hâlâ çok büyük olduğunu dile getirdi: "Bunun bir ilerleme olup olmadığından emin değilim; sadece Monako öncesindeki formumuza geri dönmüşüz gibi hissediyorum.” 

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Steven Tee / LAT Images via Getty Images

“Monako o kadar şoke edici bir hafta sonuydu ki herkesin morali bozuldu. Montreal'de de üçüncü sıradan start almıştık, yani oradaki formumuzu yakaladık.” 

“Bazı küçük parçalar getirdik ve bunlar bize çok az da olsa yardımcı oldu; şu anda tur zamanındaki en ufak fark bile sonucu belirleyebiliyor."

"İleriye doğru bir adım attığımız ve yeniden doğru yolda olduğumuz için mutluyuz ama araç pistte kusursuz hissettirmiyordu: Takım olarak bunu kabul ediyoruz.” 

“Hayal kırıklığıyla geçen bir hafta sonunun ardından ayağa kalkabilmek güzel ancak pole pozisyonunun hâlâ 0.32 saniye gerisindeyiz ve bu büyük bir fark. Dolayısıyla mutluyum ama yeterince mutlu değilim."

Lando Norris, McLaren

Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

"Bu pistte güçlü bir yol tutuşuna ve güvenebildiğiniz bir arka taraf hissiyatına ihtiyacınız var. Bugün bizde olmayan şey de tam olarak bunlardı.” 

“Bu yüzden galibiyet bizim için çok düşük bir ihtimal."

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