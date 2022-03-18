Norris: "Fren sorunlarının çözülüp çözülmediğini piste çıkınca anlayacağız"

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Lando Norris, McLaren'ın Bahreyn'deki sezon öncesi testini etkileyen fren sorunlarını çözmek için çok çalıştığını, ancak sorunun çözülüp çözülmediğini antrenman için piste çıkana kadar bilemeyeceğini söyledi.

Yeni MCL36, geçen hafta Bahreyn'de frenlerin aşırı ısınmasından muzdaripti. Bu durum, takımın tamamlayabildiği mesafeyi kısıtladı ve Norris çoğunlukla kısa sürüşlere odaklanmak zorunda kaldı. Ancak testin son gününde modifiye edilmiş parçalar sayesinde sorun biraz da olsa hafifledi.

Woking merkezli ekip, Perşembe günü araca yeniden imal edilmiş bir fren soğutma kanalının yanı sıra biraz daha büyük bir fren kampanası taktı.

Ancak MCL36'nın fren sıcaklığı sorununun tamamen mi yoksa kısmen mi çözüldüğünü yalnızca zaman gösterecek.

Lando Norris, McLaren MCL36 Fotoğraf: Carl Bingham / Motorsport Images

Norris, ilk antrenman seansı öncesinde "Ne durumda olduğumuzu birkaç saat içinde göreceğiz"

"Ekip buraya mümkün olduğunca çok parça, bu sorunları çözecek şeyler getirmeye çalışırken harika bir iş çıkardı. Ancak ne kadar iyi çalışacaklarını henüz bilmiyoruz."

"Parçaları araca koyacağız ve ne kadar iyi olduklarını, yeterli mi yoksa çok mu fazla olduklarını anlamak için dışarı çıkıp parçaları test edeceğiz."

"Tercihen çok fazla olması daha iyi, geri dönüp değişiklikler yapabiliriz."

"Her iki ihtimal de mümkün. Sorunsuz ve mükemmel bir yarış geçirebiliriz, bu ideal dünya ihtimali elbette mümkün, ya da hâlâ birçok şey ile baş etmemiz gereken bir yarış olabilir."

"Henüz neler olacağını bilmiyoruz. Piste çıkıp görmemiz gerekiyor." dedi.

Covid-19'a yakalanması nedeniyle Bahreyn testlerinde piste çıkamayan Daniel Ricciardo ise McLaren'ın fren cephesindeki ilerlemenin boyutunu doğru bir şekilde anlamasının Cuma günkü seansların ve uzun sürüşlerin çoğunu alacağını düşünüyor.

Ricciardo, "Testin hemen hemen her gününde değişiklikler yapıldığını ve üçüncü günde iyi bir ilerleme kaydettiğimizi biliyorum."

"O zamandan beri birçok deneme ve değişiklik yaptık. Kendimize güveniyoruz ama yine de baş etmemiz gereken kısımlar olabilir." dedi.