Norris, frenleme sırasında hareket ettiği için FIA tarafından çağrıldı!
Lando Norris, Formula 1'in Birleşik Devletler Grand Prix'sinde frenleme sırasında hareket ettiği için komiserler tarafından çağrıldı.
Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Andreas Beil
Lando Norris, Austin'deki sprint yarışının son turlarında Ferrari ikilisi Carlos Sainz ve Charles Leclerc ile mücadele etti.
Leclerc, 14. ve 15. virajlarda içeriye doğru bir hamle yapmaya çalışsa da Norris'in kapıyı kapatmasının ardından hamlesinden vazgeçti.
Monakolu pilot, takım telsizinden Norris'i frenleme sırasında hareket etmekle suçladı.
Lando Norris, McLaren MCL38, George Russell, Mercedes F1 W15
Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images
Yarıştan kısa bir süre sonra FIA, Norris'in son turdaki potansiyel hatalı sürüşü nedeniyle soruşturma altında olduğunu duyurdu.
FIA soruşturmasına yanıtı sorulan Norris şunları söyledi: "Hangi fren bölgesinde hareket ettiğimi bilmiyorum. Virajı dönerken fren yapmamız gereken yerde mi?"
"Virajdayken zaten hareket etmeniz gerekir! Bu yüzden mantıksız bir şey yaptığımı düşünmüyorum."
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