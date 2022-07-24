Norris: "Fransa GP sıralamalarında Mercedes'lerin arasına girmek şaşırtıcı oldu"
McLaren pilotu Lando Norris, Fransa GP sıralamalarında 5. olarak iki Mercedes pilotunun arasına girmesinin sürpriz olduğunu söyledi.
3. antrenman seansında 9. sırada yer alan Norris, sıralamalara pek umutlu bir şekilde girmemişti.
Ancak çok istikrarlı bir sıralama geçiren Norris, tüm sıralama seanslarında 5. olarak günü tamamladı.
Norris, "Sonuç aslında büyük sürpriz oldu. Q1 ve Q2'deki performansın ardından sürpriz olmamış olabilir. Ancak sıralamalardan önce nerede olacağımızı sorsaydınız, kesinlikle onlarla mücadele edemeyeceğimizi söylerdim."
"Bunun iki sebebi var. Birincisi araç çok, çok iyi çalışıyor. Ancak aynı zamanda çok iyi tur atmanız lazım. Muhtemelen bir tane hatam oldu, 8. virajda biraz patinajda kaldım."
"Onun dışında kendi adıma çok güçlü bir turdu. Bu sayede Mercedes'lerden birisini geçmeyi başardım." dedi.
Norris, son hızlı turunda hata yapan Russell'ı geçebildiğini ancak buna karşı Hamilton'a karşı kaybettiğini söylrdi.
Norris, "Sanırım diğer araçtan 0.3 sn daha yavaştık ancak benim 0.3 sn daha hızlı olma şansım yoktu. Bu açıdan onlar hâlâ öndeler."
"Ancak son yarışlarda bizim olduğumuz ve onların olduğu konuma bakarsak, onların daha yüksek performans potansiyeline sahip olduklarını düşünüyorum, yapmış olduğumuz bu şey kesinlikle sürpriz oldu. Ancak bu iyi, ödüllendirici bir sürprizdi."
"Yarışta onların performansına ayak uydurup uyduramayacağımız ayrı bir soru ancak bugün için (sıralamalar) en azından onlardan birisinin önünde olmak güzeldi." dedi.
Norris, sıralamalardan önce olası stratejiyi konuştuklarında Q3 için bir set lastik ayırmayı beklemediğini söyledi.
Norris, "Sıralamalardan önce 3. seans hakkında konuşmalı mıyız yoksa konuşmamalı mıyız emin değildik."
Lando Norris, McLaren
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
"Sürüş planları, lastikleri nasıl kullanacağımız, hangi stratejiyi seçeceğimiz ve bu tür şeyler hakkında konuştuk. Q3'e geçmeyi istemiyor değildik, sadece lastikleri doğru zamanda nasıl kullanmamız gerektiği gibi şeyleri konuştuk."
"Q3'e geçip Alpine'lerle mücadele edecektik. Muhtemelen beklentimizin üstünde bir sonuç oldu." dedi.
Norris ayrıca McLaren'ın son güncellemelerinin iyi çalıştığını söyledi.
Norris, "Yeni parçaları getirip, 2. antrenmanda araca ekledikten sonra 3. antrenmanda bir şeylerin iyileştiğini fark ettim. Ardından 3. antrenmandan sıralamalara geçerken iyi bir potansiyel olduğunu gördük ve kesinlikle Alpine'in etrafında olacağımızı hissediyorduk."
"Ama onlardan biraz daha önde olmak ve Mercedes ile savaşmak kesinlikle beklediğimden çok daha fazlaydı."
"Aşırı performans gösterdiğimizi düşünmüyorum. Bugün sadece aşırı iyi performans sergiledik ve muhtemelen onlar biraz yavaş kaldılar. Yarışta her zamanki gibi biraz önde olabilirler."
"Onlarla mücadele edebileceğimizi söylemek isterdim. Bunun için elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.
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