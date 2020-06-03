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Formula 1 / Son dakika

Norris, Formula 3 aracıyla özel testler yapacak

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Norris, Formula 3 aracıyla özel testler yapacak
Ekleyen:
, Editör
3 Haz 2020 13:40

McLaren pilotu Lando Norris, 2020'deki ilk Formula 1 yarışı öncesi Formula 3 aracıyla bazı özel testler yapacağını belirtti.

Lando Norris, geçen yıl Formula 1'e adım attı ve ilk yılında nispeten başarılı bir performans gösterdi.

Sezonu Carlos Sainz'ın gerisinde tamamlasa da zaman zaman şanssızlık yaşayan Norris, koronavirüs arasında simülasyonda bolca vakit geçirdi.

Ancak pilotların uzun ara sonrası eski ritmini yakalayabilmeleri için karting veya çeşitli testler yapmaya hevesli olduğu biliniyor.

Norris, Temmuz ayındaki ilk yarış öncesinde Formula 1 aracıyla olmasa bile -2017'de şampiyonluk yaşadığı- Formula 3 aracıyla bazı özel testler yapacağını dile getirdi.

The Race'e konuşan Norris, "Avusturya'ya gitmeden önce sürüş becerilerini tekrar kazanmanız gerekiyor. Muhtemelen bir Formula 1 aracını sürmek için herhangi bir fırsatım olmayacak, ancak Formula 3 aracıyla bazı testler yapacağım, çok fazla karting yapacağım ve simülatör üzerinde çalışacağım. Program çok yoğun olacak."

"Şimdi işe tekrar başlamak için sadece üç seçenek var; simülatör, go-kart ve Formula 3 aracı. Tüm pistlerin tekrar açılacak olması harika. Direksiyonun arkasına geçme fırsatım var ve şu notktada yapabileceğimiz tek şey de bu." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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