Norris: "Formula 1'de yarışmak benim için bir onur"

Gençliğinden bu yana McLaren bünyesinde yer alan Lando Norris, 2019 sezonunda yine McLaren ile F1'e giriş yaptı ve o günden beri kimseyi hayal kırıklığına uğratmadan performans sergilemeye devam ediyor.

Gridin güler yüzlü pilotlarından biri olarak bilinen Norris, nispeten ciddi olmayan kişiliğine rağmen sporun bir parçası olmaktan ve Lewis Hamilton ile Fernando Alonso gibi isimlerle yarışmaktan gurur duyduğunu da gizlemiyor.

İlk olarak işe şakayla başlayan Norris, "2017 sezonuna kadar hiçbir yarışta yer almamıştım, ilk yarışıma geldiğimde de McLaren garajındaydım."

"Televizyon başından sporu takip ettiğim ilk sezonlar 2007-2008 sezonlarıydı, o dönem Lewis ve Fernando'nun ne kadar iyi takım arkadaşı olduklarını izlerdim.

"Tıpkı ben ve takım arkadaşlarım gibi bir ilişkiye sahiplerdi!" dedi.

Sözlerine daha resmi bir şekilde devam eden, "Çocukken yarışları izlemek, beni halen yarışmaya devam etmek için motive eden şey diyebilirim."

"Ancak açık konuşmak gerekirse, Lewis'in 15 yıl sonra bile burada olacağını ve güçlenmeye devam edeceğini tahmin edemezdim."

"Tarih yazmış ve F1'de efsane haline gelmiş birçok pilotla yarışabilmek benim için bir onur, çok özel bir fırsat."

"Sanırım ben de bu mücadelelere katılabilecek, tüm bunların bir parçası olabilecek ve kendi tarihimi yaratabilecek biri olmak istiyorum."

"Bu bir onur, sanırım pek çok açıdan bir ayrıcalık" dedi.