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Norris: "Formula 1 için ideal yarış sayısı 20"

McLaren pilotu Lando Norris, Formula 1'de 20 yarış olması gerektiği görüşünde.

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Lando Norris, McLaren, 2nd position, in Parc Ferme

Formula 1 son yıllarda 24 yarışlık takvimler oluşturmaya başladı ancak Çin'in bir türlü yarışlara ev sahipliği yapamamasıyla, bu sayı 23'te kaldı.

Geçmişte 16-17 yarışlık takvimler olduğu düşünüldüğünde, günümüzdeki yarış sayısı oldukça fazla görünüyor.

Fakat spora çok fazla ilgi var ve bu ilgiyi karşılamak için F1'in yarış sayısını arttırmaktan başka çaresi yok gibi görünüyor.

Konu hakkında konuşan Lando Norris, 20 yarışlık takvimlerin ideal olacağını ve bunun için bir rotasyon sistemi uygulanabileceğini söyledi.

İngiliz pilot şöyle dedi: "24 Grand Prix'nin çok fazla olduğunu düşünüyorum."

"Bana göre 20 civarı daha iyi olurdu. Çok fazla pist olduğunu ve yarışlara ev sahipliği yapmak için beklediklerini biliyorum."

"Fakat bence 20 Grand Prix iyi bir sayı olurdu. Bu, mekanikerlerin, mühendislerin, bizimle birlikte seyahat edip, ailelerinden, çocuklarından ve sevdiklerinden, biz sürücülerden daha uzun süre uzak kalanlar için en uygun sayı olurdu. Sonuçta onlar bizden daha zor zamanlar geçiriyorlar."

"Takvim hakkında konuşurken, belki de kendimizden ziyade bu insanlar adına konuşmamız gerekiyor."

"Bana göre en iyi seçenek, pistlerin rotasyona tabi tutulduğu 20 Grand Prix'lik bir takvim. Ne de olsa istenilen tüm pistlerde yarışamayız."

"Gelecek sezonun takviminin belirli bölgelere göre ayrıldığını görmek güzel ama yine de çok karmaşık ve uzun."

"Ben şahsen 20 Grands Prix'nin Formula 1 için en uygun sayı olduğunu düşünüyorum."

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