Norris: "FIA'nın Verstappen kararı, Avusturya GP'de verilen cezanın haksız olduğunu kanıtlıyor"

McLaren sürücüsü Temmuz ayında Red Bull Ring'de, Sergio Perez'i 4. virajda pozisyon kazanmak için mücadele ederken pistten çıkmaya zorladığı için, FIA tarafından beş saniye zaman cezasına çarptırıldı.

Perez'in viraj girişinde dışarıdan geldiği ve çizgisini korumaya çalıştığı bu olay, FIA'nın geçen hafta sonu Verstappen ve Lewis Hamilton arasında olanlar hakkındaki kararında neden tutarsızlık olduğuna dair defalarca örnek gösterildi.

Norris suçlu bulunurken, Hamilton'ı viraj girişinde dışarı ittikten sonra pistten çıkmasına rağmen, Verstappen'de bir suç bulunmadı.

F1 sürücüleri bu hafta sonu Katar Grand Prix'sinde yarış kurallarına açıklık getirmeye çalıştılar ancak yarış direktörü Michael Masi onlara, tüm olayların kendi esasına göre ele alınacağı anlayışının devam ettiğini açıkça belirtti.

Norris, FIA'nın yaklaşımının Avusturya'da yanlış bir şey yapmadığından emin olmasını sağladığını söylüyor. Brezilya'da yaşanan olay ile Avusturya arasındaki tek fark, Hamilton asfalttan kaçarken Perez'in çakıla girmesiydi.

Motorsport.com tarafından, Avusturya'daki olayının ve Verstappen'in Brezilya savunmasının, neden farklı şekilde ele alındığını anlayıp anlamadığı sorulduğunda Norris, tam olarak net değildi.

"Bir nevi."

"Şu anda anladığımız bazı şeyler, ceza almamam gerektiği anlamına geliyor. Ayrıca, pistin dışında ne tür yüzeyler olduğu, ister çakıl, ister asfalt olsun ya da her neyse, bunun da bir etkisi olabilir. Bence adil değil."

"Bence dışarıda çakıl olduğunu biliyorsan ve tamamen yan yana değilsen, ki Perez değildi, o zaman kendini çok riskli bir pozisyona sokmuş."

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lando Norris, McLaren MCL35M, and Sergio Perez, Red Bull Racing RB16B Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

FIA uzun süredir karar verirken, olayların sonuçlarının dikkate alınmaması konusunda ısrarcı. Bu nedenle teorik olarak bir çakıl veya asfaltın varlığı nihai karar verilirken bir faktör olmamalı.

Ancak Norris, özellikle Perez'in, Hamilton'ın Verstappen'e karşı olduğundan çok daha geride olduğu düşünülünce, bunun açıkça üzerinde durulan bir unsur olduğunu düşünüyor.

Norris, "Artık fark olduğuna inandığım tek şey bu: O benim yanımda değildi, tamamen yan yana değildik. Yarım araçlık bir fark vardı."

"Geri çekilmesi için biraz boşluk bıraktım ve onu itmedim. Temas kurulmadı, bu nedenle bu açıdan ceza almam için hiçbir sebep yoktu."

"Şu anda ceza almamın tek nedeninin, asfalt değil çakıl olduğuna inanıyorum. Bunun üzerine bir ceza vermenin biraz zor olduğunu düşünüyorum, çünkü asfalt değil çakıl vardı. Bu benim hatam değil: dışarıda risk alan adam o. Viraja gelirken kendini dışarı atıyor ve bu ona kalmış. Aldığım cezanın hâlâ haksız olduğunu düşünüyorum." dedi.