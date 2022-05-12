Norris, kazaların ardından FIA'nın Miami bariyerlerini değiştirmeme kararından ders almasını umuyor

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Ferrari pilotu Carlos Sainz, Miami Grand Prix'si öncesi ikinci antrenman seansında, 13. virajın çıkışında kaza yaptı ve beton bariyere çarpmasının ardından hafta sonunu boyun ağrısıyla geçirdi.

Sainz, cuma günü gerçekleştirilen sürücüler brifinginde kazayı gündeme getirdi ve viraja Tecpro bariyer yerleştirilmesini talep etti fakat hiçbir aksiyon alınmadı.

Esteban Ocon da cumartesi günü aynı virajda 51 G kuvveti büyüklüğünde bir kaza yaptı ve şasisini kırdığı için sıralamada yer alamadı. Ocon yarışta sekizinciliğe kadar yükseldi fakat çarpmanın etkisi yüzünden fiziksel olarak sıkıntı yaşadığını söyledi.

Birkaç sürücü FIA'nın virajın çıkışına Tecpro yerleştirmeme kararına tepki gösterdi ve Norris, Barselona'daki yarışta daha fazla görüşme yapılacağını söyledi.

Norris, "Biz hatalarımızdan ders alıyoruz ve umarım onlar da olanlardan ders alır."

"Sürücüler olacak, aracı sürmeyenlere kıyasla farklı bir anlayışımız var."

"Tavsiye verdiğimizde bunun dikkate alınması ve aksiyon alınması önemli. Özellikle Tecpro olmamasının, olmasına kıyasla çok daha büyük sonuçları olduğu düşünülünce."

"Bu bir kez oldu, bunu dile getirdik ve hiçbir şey yapılmadı. Sonrasında tekrar yaşandı ve çok daha kötü bir kazaydı. İnsanların bizi dinlemesi lazım."

"Araçları süren biziz. Birçok konuda onlardan daha fazlasını biliyoruz, bazı şeylerde de onlar daha iyisini biliyor. Birlikte daha fazla çalışmalıyız." dedi.

Marshals assist Esteban Ocon, Alpine A522, after a crash Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

Norris, FIA'nın sürücülerini dinlememiş olmasının "oldukça büyük bir güvenlik meselesi" olduğunu ve bunun "aynı zamanda maliyetli" olduğunu da sözlerine ekledi.

Norris, "Esteban'ın aracının gövdesi kırıldı."

"Sadece biraz daha aksiyona geçmeleri gerek." dedi.

Ocon, Alpine'in aracı yarışa kadar tamir etme çabalarını övdü ve "her şeyin kırık olduğunu" söyledi.

Alpine takım patronu Otmar Szafnauer, geçmişe bakılınca farklı bir karar alınması gerektiğini söylemenin kolay olduğunu dile getirdi ama FIA'yı aldığı kararı incelemeye çağırdı.

Szafnauer, "Eğer geriye dönüp bakarsak, FIA'nın da bir inceleme yapması gerekir."

"Şahsen, Tecpro bariyer olsaydı daha güvenli olacağını düşünüyorum. FIA'nın görevi araçları korumak değil ama araçları ve sürücüleri korumak birbirleriyle fazlasıyla bağlantılı şeyler. Eğer araç hasar aldıysa, sürücüler de hasar alabilir."

"Diğer bakmamız gereken şey de üçüncü aracın durumu."

"Önceden yedek araç olurdu. Şu anda yedek araca ihtiyacımız olduğunu düşünmüyorum çünkü o zaman ekstra insanlara ihtiyaç olur."

"Eğer biraz burada halihazırda sahip olduğunuz parçalarla inşa edilen bir araç olursa, sıralama turları için tamir etme şansınız daha yüksek olur." dedi.