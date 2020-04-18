Norris: “FIA ve F1’in koronavirüs önlemleri, eşit şartlar sağlıyor”

F1’deki geleneksel yaz arası erkene alındı ve ardından daha da uzatıldı. Avrupa’nın birçok ülkesindeki sosyal kısıtlamaların getirilmesinin yanında, normalde 21 gün olan bu ara 35 güne çıkarıldı.

Ayrıca bazı gelişim alanları sınırlandırılarak 2020 araçlarının gelecek sene de kullanılması konusunda anlaşma sağlandı. Ve takımların finansal anlamda yükünü hafifletmek için 2021’de getirilmesi planlanan yeni kurallar da 2022’ye ertelendi.

Norris, kimsenin çalışmadığını ve böylece hiçbir takımın potansiyel bir performans avantajı elde edemeyeceğini belirtti.

Motorsport.com’a konuşan genç sürücü, “Bu süreçte kimse, evde oturup düşünmek dışında araçlar üzerinde gelişim yapamıyor.”

“Yapılan şeyler ve verilen kararlar, herkes için en iyisi.”

“Bu, herkesin yapabileceği şeyler konusunda şu anda hem lider takımlar hem de yavaş takımlar için eşit şartlar sağlıyor.”

“Üstteki takımlar için ya da parası bol takımlar için herhangi bir avantaj yok.”

“Yani bu konuda yapılanlardan memnunum ve bence McLaren da verilen kararlardan memnun.”

“Sonuçta kararları veren kişi ben değilim. Ancak yapılanlardan memnunum.” ifadelerini kullandı.

F1’e verilen arada uzaktan telemetri çalışmaları konusunda neler yaptığı sorulduğunda Norris, “Bu oldukça kolay şekilde yapılabilir.”

“Geçen seneki her videoda ihtiyacım olan her şey için bir hard diskim var. Sezon öncesi testler, veriler onun içinde.”

“Bu yüzden bir şeye bakmam gerekirse ya da telefonda bir şeyleri tartışmak istersem, bu konularla ilgili referanslarımız var.”

“Bazı verilere, videolara oldukça kolay şekilde bakabilirim.”

“Bu, zihninizin Formula 1’in neye benzediğini hatırlamasını sağlıyor. Çünkü simülasyon yarışları yaparken bile aracı nasıl kontrol ettiğiniz hakkında bir fikir ediniyorsunuz. Ancak geri bildirim konusunda, bir F1 aracının simülasyondakine göre ne kadar farklı olduğunu hatırlıyorsunuz.”

“F1 aracını simülatörde kullanmaya o kadar eğilimli olmuyorsunuz.”

“Bu sadece, kendinizi Formula 1’deki gibi gerçekliğe geri dönmeye çalışmakla ilgili.”

“Yani bazı videolara ya da verilere baksam da, bu iyi bir şey.” dedi.