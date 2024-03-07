Norris, FIA söylentileri hakkında: "Neyse ki ben bunlara dahil değilim"
Lando Norris, yeni F1 sezonunun çalkantılı başlangıcına sebep olan pist dışı söylentilerden ve soruşturmalardan yakındı.
Lando Norris, McLaren F1 Team
Zak Mauger / Motorsport Images
Red Bull takım patronu Christian Horner, takım içinde gerginliklere yol açan uygunsuz davranış iddialarının ardından soruşturmaya tabi tutulmuştu.
Bu durum devam ederken, FIA başkanı Mohammed Ben Sulayem de geçen sezon ayrı bir konuyla ilgili inceleme altına alındı.
Söylenenlere göre Ben Sulayem, 2023 Suudi Arabistan Grand Prix'sinde Fernando Alonso'ya verilen cezayı engellemek için müdahalede bulunmuş.
Suudi Arabistan Grand Prix'si öncesinde pist dışı tartışmalara değinen Norris, "Neyse ki ben bunların hiçbirinin içinde değilim, o yüzden iyiyim."
"Çok fazla gürültü var, kesinlikle bir spor olarak sahip olmamız gereken şey bu değil, F1 sadece yarış ve pilotların pistte birbirleri arasında yaptıklarıyla ilgili olmalı."
"Sporun pist dışında yaşananlarla kesintiye uğratılmaması gerektiğini düşünüyorum, bunların yarışla hiçbir ilgisi yok."
Mohammed Ben Sulayem, FIA President
Fotoğraf: Jake Grant / Motorsport Images
"Bu yüzden mümkün olduğunca bunun dışında kalmaya çalışıyorum, burada olmamın nedeni bu değil. İnsanlar manşet olmak istiyor ama bunun F1 ile hiçbir ilgisi yok."
"Neyse ki McLaren ve ben bunun dışındayız. Bu da iyi bir şey çünkü yapmak istediklerimize odaklanmamızı sağlıyor."
"Ama bir spor dalı olarak, böyle şeyler olmamalı." dedi.
Ben Sulayem'le ilgili iddialar, suçlamaların niteliği göz önüne alındığında büyük endişe yarattı.
McLaren pilotu Norris'e bu konunun pist içi faaliyetlerle ilgili olduğu için endişe verici olduğunu söyledi: "Bu daha büyük bir konu."
"Tekrar ediyorum, beni doğrudan ilgilendiren bir şey değil. Eminim ki soruşturma devam ediyor ve bu konuda her şeyi bilmiyorum."
"Ama hiçbir zaman böyle bir şeyin olmasını istemezsiniz. Bu konu çözüme kavuştuğu sürece her şey yolunda demektir."
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