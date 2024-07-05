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Formula 1 Britanya GP

Norris: "FIA, pist limitleri konusundaki tutumunu değiştirmeli"

Lando Norris, FIA'nın pist sınırlarının ihlâl edilmesi konusunda sağduyulu davranılması gerektiğini, aksi takdirde yarışların sıkıcı hale geleceğini düşünüyor.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lando Norris, McLaren F1 Team, arrives in Parc Ferme after Qualifying

Norris'in geçtiğimiz hafta sonu Avusturya'da Max Verstappen ile temas edip yarıştan çekilmeden hemen önce pist limitlerini üç kez ihlâl ettiği için 5 saniyelik bir ceza aldı. 

Norris, pilotların öndeki araca atak yapmaktan caydırılmaması için pist limitleri konusunda biraz sağduyulu davranılması gerektiğini düşünüyor.

Norris, "Dürüst olmak gerekirse bu oldukça aptalca."

"Geçiş yapmaya çalıştım ama lastiklerim kilitlendi, bu yüzden pist dışına çıktım ve sosis kerbden kaçınmaya çalıştım."

"Sonra hemen pozisyonu Max'e geri verdim, yani bunu yaparken muhtemelen 1.5 saniye kaybettim. Bunun sonucunda ceza almam adil değil."

"Bu tür şeyler insanların yarışmasını engelleyecektir. Eğer yarışmamızı istemiyorsanız ve sıkıcı bir yarış görmek istiyorsanız, o zaman elbette bu kuralları koyabilirsiniz." dedi.

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Pist limitleri konusunun bu hafta sonu Silverstone'daki çeşitli toplantılarında tartışılması muhtemel olduğundan, Norris kuralların değiştirilmesi için yeterli fikir birliği olmasını umuyor.

"Eminim bu konu daha önce de gündeme gelmiştir çünkü pist dışına çıkıp avantaj elde etmekle, aptalca bir hata yaptığınızda pist dışına çıkmak arasında büyük bir fark var."

"Bunun için cezalandırılmak hiç mantıklı değil. Umarım bu sorunu bir an önce çözerler."

RB'den Yuki Tsunoda da Norris'e katılarak İspanya GP'sinde benzer bir ihlâlden dolayı ceza aldığını anlattı.

Tsunoda, "Barselona'da, sanırım ilk virajda başka bir araçla pist limitlerini ihlâl etmeye zorlandım. Piste yeniden katılmak için kaçış yolunu kullandım ve kurallara uyarak geri döndüm, ancak bunu bir ihlâl olarak gördüler ve ceza aldım. Oysa avantaj elde ettiğim hiçbir şey yoktu."

"Bunu neden pist limiti olarak saydıklarını anlayamıyorum. Bu kural çok saçma." dedi.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, leads Lando Norris, McLaren MCL38

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, leads Lando Norris, McLaren MCL38

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Norris'in yanı sıra takım arkadaşı Oscar Piastri de bu kurallardan hâlâ memnun değil. 

Piastri'nin Avusturya GP sıralama turlarında Q3'ün sonunda pist limitini ihlâl ettiği için turu silinmişti.

"Bence eğer bir aracın pistte taşabileceği alan mevcutsa, bu dikkatli bir şekilde monitörden takip edilmeli."

"Turumun silinmesine neden olan kanıt, sadece o tur için üzerimde uçan bir helikopterden geldi, bu da üzerinde helikopter olmayan ve pist dışına çıkan başka pilotlar varken biraz acı verici oluyor. Bence bu çok ince bir çizgi."

"Bu konuyla ilgili tartışılması gereken çok şey var. Ancak bundan kurtulmanın en kolay yolu beyaz çizgiyi 20 cm daha geniş yapmak, böylece endişelenmemize gerek kalmaz."

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