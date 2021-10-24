Norris: "Ferrari'yi sıralama turlarında yenmek için 'mükemmel' olmalıydık"

Türkiye'de tempo anlamında Ferrari'den uzak kalan McLaren, öne çıkmalarının beklendiği Amerika'da da sıralama turlarında geride kaldı.

Pazar günkü yarışa Daniel Ricciardo altıncı sıradan başlarken, yedinci sırada Lando Norris olacak.

Norris, "Aldığım sonuçtan iki sebeple memnun değilim: Birincisi daha iyi bir tur atabilirdim. İkincisi her iki Ferrari'nin de gerisindeyiz."

"Bugün istediğimiz şey bu değildi. Yine de yarışta durumu telafi edebiliriz. Orta lastikle başlıyoruz ve Ferrari'lerden biri yumuşak lastiğe sahip. Bu yüzden belki bundan faydalanabilir ve onların önünde bitirebiliriz."

"Sıralama turlarına baktığımızda, Ferrari pilotları çok hızlıydı. Onların önüne geçmek için mükemmel bir tur çıkarmak gerekiyordu. Zaten seansın çoğu kısmında da öndelerdi. Harika bir araca sahipler ve buna rağmen onlardan çok geride kalmadık."

"Son hızlı turumda hata yaptım. İlk iki sektörde her şey yolundaydı ama son birkaç virajda zaman kaybettim. Orada birkaç ondalık bıraktım. Bu hata olmasa birkaç sıra yukarıda olabilirdim."

"Red Bull Racing ve Mercedes bu hafta sonu zaten çok daha hızlılar. Yarışta hedefimiz Ferrari'nin önüne geçmek. "

Önemli olan iyi bir başlangıç yapmak ve ilk turda onları geçmeye çalışmak. Eğer işe yaramazsa o zaman strateji ile tekrar deneyebiliriz." dedi.

Daniel Ricciardo da kendileri için kötü bir gün olduğunu düşünmüyor.

"Bence fena bir sıralama turları değildi. Elimizden gelen her şeyi yaptık ve Ferrari'nin çok gerisinde değiliz. Yarışta onlarla savaşabileceğiz. Elbette onların önünde başlamak isterdik ama durum bu."

"Turumu bitirdiğimde, gridin temiz tarafında olduğum için çok mutluydum. Sonra Bottas'ın cezası aklıma geldi!"

"Araçtan en çok ilk bölümde mutluydum. Sonrasında ise aracı sürmek zorlaştı. Seans devam ettikçe pistin çok fazla geliştiğini düşünmüyorum. Bence bu şartlarda mükemmel bir tur atmanın ne kadar zor olduğunu düşünürsek son turum gayet iyiydi."

"Her zaman daha fazlasını yapmak mümkündür ama 0.2 veya 0.3 saniye kazanmam mümkün değildi. Belki küçük kazançlarla Carlos'u yakalayabilirdik ama Charles'ın ulaşabilir olduğunu sanmıyorum."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images