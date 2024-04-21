Norris: "Ferrari'nin 35 saniye gerisinde olacağımı sanıyordum!"

Şanghay Uluslararası Pisti'nde gerçekleşen yarışa 4. sıradan başlayan Norris, güvenlik aracı periyotlarının yoğun olduğu yarışı podyumun 2. basamağında noktalamayı başardı.

Yarışın ardından konuşan McLaren pilotu, "Açıkçası bu sonuca şaşırdım, bu yüzden çok mutluyum."

"Tüm takım adına da mutluyum, bunu hak ettiler."

"Araç harika hissettirdi, çok rahattım ve lastikleri çok iyi idare edebildim ki bu düne göre daha kolay bir işti."

"Yani iyi bir gün geçirdik, iyi puanlar aldık ve podyum elde ettik."

"Açıkçası Ferrari'nin hız eksikliği ve Red Bull'a kıyasla bizim hızımız çok şaşırtıcıydı. Eve erken dönmek ve podyumda olmamaya hazırlanmıştım bu yüzden hoş bir sürpriz oldu. Ama bu, takımın iyi bir iş çıkardığını, çok çalıştığını ve bunun karşılığını aldığını gösteriyor."

"Hatta bugün Ferrari'nin ne kadar gerisinde bitireceğimize dair bir iddiaya girmiştim. 35 saniye diye düşünmüştüm ve bu konuda çok yanıldım. Kendime karşı yanıldığım için çok mutluyum, herkes için iyi bir gün oldu." dedi.