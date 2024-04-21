Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Çin GP

Norris: "Ferrari'nin 35 saniye gerisinde olacağımı sanıyordum!"

Lando Norris, Çin Grand Prix'sinde McLaren aracının beklediklerinden çok daha hızlı olduğunu açıkladı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Lando Norris, McLaren

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Şanghay Uluslararası Pisti'nde gerçekleşen yarışa 4. sıradan başlayan Norris, güvenlik aracı periyotlarının yoğun olduğu yarışı podyumun 2. basamağında noktalamayı başardı.

Yarışın ardından konuşan McLaren pilotu, "Açıkçası bu sonuca şaşırdım, bu yüzden çok mutluyum."

"Tüm takım adına da mutluyum, bunu hak ettiler."

"Araç harika hissettirdi, çok rahattım ve lastikleri çok iyi idare edebildim ki bu düne göre daha kolay bir işti."

"Yani iyi bir gün geçirdik, iyi puanlar aldık ve podyum elde ettik."

"Açıkçası Ferrari'nin hız eksikliği ve Red Bull'a kıyasla bizim hızımız çok şaşırtıcıydı. Eve erken dönmek ve podyumda olmamaya hazırlanmıştım bu yüzden hoş bir sürpriz oldu. Ama bu, takımın iyi bir iş çıkardığını, çok çalıştığını ve bunun karşılığını aldığını gösteriyor."

"Hatta bugün Ferrari'nin ne kadar gerisinde bitireceğimize dair bir iddiaya girmiştim. 35 saniye diye düşünmüştüm ve bu konuda çok yanıldım. Kendime karşı yanıldığım için çok mutluyum, herkes için iyi bir gün oldu." dedi.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber Verstappen: "Araç ne istediysam onu yaptı, harikaydı"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Zeynep Taş
Daha fazlası
Zeynep Taş
Krack: "Stroll'e verilen ceza çok ağır"

Krack: "Stroll'e verilen ceza çok ağır"

Formula 1
Çin GP
Krack: "Stroll'e verilen ceza çok ağır"
Rosberg: "Norris kesinlikle geleceğin dünya şampiyonu"

Rosberg: "Norris kesinlikle geleceğin dünya şampiyonu"

Formula 1
Çin GP
Rosberg: "Norris kesinlikle geleceğin dünya şampiyonu"
Krack: "Imola'da tüm takımlarda farklılıklar göreceğiz"

Krack: "Imola'da tüm takımlarda farklılıklar göreceğiz"

Formula 1
Çin GP
Krack: "Imola'da tüm takımlarda farklılıklar göreceğiz"

Son Haberler

Piastri: "Zorlanacağımızı düşündüğümüz hafta sonunu iyi geçirdik"

Piastri: "Zorlanacağımızı düşündüğümüz hafta sonunu iyi geçirdik"

F1 Formula 1
Çin GP
Piastri: "Zorlanacağımızı düşündüğümüz hafta sonunu iyi geçirdik"
Krack: "Stroll'e verilen ceza çok ağır"

Krack: "Stroll'e verilen ceza çok ağır"

F1 Formula 1
Çin GP
Krack: "Stroll'e verilen ceza çok ağır"
Rosberg: "Norris kesinlikle geleceğin dünya şampiyonu"

Rosberg: "Norris kesinlikle geleceğin dünya şampiyonu"

F1 Formula 1
Çin GP
Rosberg: "Norris kesinlikle geleceğin dünya şampiyonu"
Ferrari, pazar günü neden yavaş kaldığı sorusuna yanıt arıyor

Ferrari, pazar günü neden yavaş kaldığı sorusuna yanıt arıyor

F1 Formula 1
Çin GP
Ferrari, pazar günü neden yavaş kaldığı sorusuna yanıt arıyor

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye