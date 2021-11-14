Norris: "Ferrari'lerden birini geçmek iyiydi"

Yarışa yedinci sıradan başlayan Norris, önünde yarışa başlayan Ferrari pilotu Charles Leclerc ve AlphaTauri pilotu Pierre Gasly'i geçmesine rağmen, bugün inanılmaz bir performans sergileyen Mercedes pilotu Lewis Hamilton'a son turda geçildiği için yarışı altıncı sırada tamamladı.

Son turlarda kendisini güzel bir atakla geçen Hamilton'ın yarışı hakkında konuşan Norris, "Onun için her şey çok kolay gözüktü değil mi? İş yapmasına gerek bile kalmadı!"

"Yalan söyleyemem, o kadar da iyi bir geçiş değildi. Savunma yaparak aptalca riskler almama gerek yoktu, değil mi?"

"Bize göre o cidden ayrı bir seviyede, bu nedenle bizim için iyi bir yarış olduğuna inanıyorum. Bugün yaptığım işten mutluyum, Ferrari'lerden birini geçmek gayet iyiydi, ki bu da yapmamız gereken şeylerden biriydi."

"Diğer Ferrari'yi de geçmek güzel olurdu ancak o çok ilerideydi." dedi.

Leclerc ile mücadelesi hakkındaki sorulara yanıt veren Norris, "Yarışın ilk yarısındaki tempomuz şaşırtıcı şekilde iyiydi ve Charles'a karşı iyi bir tempo yakalayabildim. Bugün Charles biraz dağınıktı, çok fazla hata yaptı, ben de bundan faydalandım ve onu geçtim."

"İyi bir geçişti ve iyi bir tempoya sahiptik ancak onu geçtikten sonra sanki durmuş gibi oldum. Bir duvara çarpmış gibi oldum ve öndekileri yakalamak için iyi bir tempoya sahip olurum sandım, ancak mümkün olmadı." dedi.

Yarınki havanın sıcak olup olmayacağı sorusunu yanıtlayan Norris, "Yarın biraz daha sıcak olacak, ki bunun bizim için çok iyi olduğunu söyleyemem."

"Ancak bence bugün lastiklerle ilgili öğrendiğimiz şey, lastiklere karşı biraz daha korumacı olmamız gerektiği gibi şeylerdi, bu da yarın için oldukça önemli olacak."

"Aynı zamanda yarın iyi puanlar kazanma fırsatımız da var, her ne kadar Carlos biraz fazla önümüzde olsa da. Onlar oldukça güçlü gözüküyorlar, bu nedenle kendimize odaklandık ve yarın iyi puanlar almaya çalışacağız." dedi.

Lando Norris, McLaren MCL35M, battles with Lewis Hamilton, Mercedes W12 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images