Norris: "Ferrari, virajlarda bizden daha iyi"

Geçtiğimiz sene COVID-19 pandemisi nedeniyle Paul Riccard’da yarış yapılamamıştı ancak Formula 1’in, Fransa’yı en son ziyaret ettiği 2019 senesinde McLaren oldukça güçlü bir hafta sonu geçirmişti. Bu göz önünde bulundurulduğunda McLaren, bu hafta sonu daha rekabetçi olmayı hedefliyor.

Genç pilot Lando Norris, ise bu pistte en son yarıştığında Formula 1’de çaylak sezonundaydı ve bu yüzden, eskiye kıyasla burada çok daha farklı bir sürüş sergileyeceğini düşünüyor.

Fransa Grand Prix’si basın toplantısında konuşan Norris, “İki sene öncesine bakarsak, araç burada oldukça iyiydi, muhtemelen en iyi hafta sonlarımızdan birini geçirmiştik.”

“Bence aracımızı [öncesine kıyasla] geliştirdik ama aynı zamanda en son buraya geldiğimizde Formula 1'deki ilk sezonumun daha başlarındaydım. Bu yüzden bir sürücü olarak da birçok alanda çok daha iyi olduğumu ve kendimi geliştirdiğimi hissediyorum.”

“Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Bu her zaman sevdiğim, keyif aldığım ve oldukça iyi performans sergilediğim bir pist. Bu, nedenle geri dönmek güzel." dedi.

Lando Norris, McLaren, talks to Billy Monger, TV Presenter 1 / 1 Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

Ardından ise Norris’e, Ferrari’nin son yarışlarda McLaren’dan hangi noktalarda daha iyi olduğu sorulduğunda şu cevabı verdi: “Genellikle virajlarda daha iyiler, bunu söylemek oldukça kolay. Düşük hızlı virajlarda oldukça rekabetçiler. Çoğunlukla düşük hızlı virajlardaki en iyi takım oluyorlar. Bu yüzden, son birkaç pistin onlara daha çok uyduğunu düşünüyorum.”

“Bu hafta sonu biraz daha rekabetçi olmayı umut ediyoruz ama onlar da daha iyiye gidiyorlar. Her zaman ilerleme kaydediyorlar ama aynı şekilde biz de her alanda gelişmeye çalışıyoruz.”

“Ancak cumartesi günleri gerçekten çok hızlılar. Charles iki kez pole pozisyonu kazandı ama aynı zamanda bizden daha fazla hata yaptılar ve pazar günleri daha çok zorlandılar. Bu yüzden, bu noktada [cumartesi günkü performansımızın] bir kısmını telafi ettik ve biraz daha güçlü göründük.”

“Bu nedenle, bunu yapmaya devam etmeye çalışıyoruz çünkü puanlar cumartesi değil pazar günü kazanılıyor. Bu bizim için iyi bir şey ve oldukça işimize yarıyor. “

“Yine de onları sıralama turlarında biraz daha zorlamaya çalışmalıyız ve onlara yetişmeliyiz. Pazar günleri gösterdiğimiz performansı da devam ettirmeliyiz."

Ayrıca Norris, bu seneki tüm yarışlardan puan alan tek pilot unvanı hakkında yorumlarını da dile getirdi.

İngiliz pilot, “Bu, hem benim hem de takımın için iyi. Özellikle de takımlar şampiyonasında Ferrari ile çok yakınız. Bu yüzden bu tarz şeyler sezonun sonuna doğru daha çok önem kazanıyor, bir puan ya da iki puan fark etmeksizin hepsi oldukça kritik oluyor. Bu yüzden, bu iyi bir şey.” yorumlarında bulundu.