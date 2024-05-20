Norris: "Ferrari ve Red Bull ile eşit seviyedeyiz"
McLaren pilotu Lando Norris, İngiliz ekibin tempo olarak Red Bull ve Ferrari'yi yakaladığını düşünüyor.
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
Miami'de getirdiği güncellemenin ardından büyük bir adım atan McLaren, geçen hafta sonu Imola'da yine harika bir performans sergiledi.
Son bölümde galibiyet için çekişen Lando Norris galibiyeti sadece 0.7 saniye ile kaçırdı.
Yarışın ardından konuşan Norris şöyle dedi: "Elimden gelen her şeyi yaptım, tüm gücümle saldırdım. Ancak aradaki süre iki saniyenin altına düştüğü zaman yere basma gücü ve yol tutuş düşüyor. Lastikler de aşırı ısınmaya başlıyor."
"Birkaç tur zorlandım ama nasıl sürmem gerektiğini anladığımda onu yakalamayı başladım."
"0.7 saniye kalmıştı; bir tur daha olsaydı ilk virajda savunma yapmak zorunda kalacaktı ama o tura sahip değildim. Yazık oldu ama durum bu."
Yarışı tekrar yapsaydı, daha farklı yapacağı bir şey olup olmadığı sorusuna Norris, "Ön kanat açısını değiştirir ve tekrar denerdim. Pek çok şey lastiklere bağlı."
"Yarışın biraz daha soğuk olmasını bekliyorduk, aracı bu havaya göre ayarladık ve bunun bedelini ödedik. Lastikleri korumak için lastiklerle daha dikkatli olmam gerekiyordu, aksi takdirde çok geride kalırdım."
"Ancak trafiği çözdüğümde ve tempomu yakaladığımda araç gayet iyiydi. Lastikler gayet iyi çalıştı, zorlayabildim ve gayet muyluydum. O noktadan sonra hızım inanılmazdı. Bu iyiye işaret."
"Yüksek bir yarış temposuna sahip olmak güzel. Fakat hava ısındığında ve arka lastikler çabuk aşındığında, durum bizim için zorlaşıyor. Yine de sonuçtan memnunum."
Bugünkü yarışın Monako'ya etkisi sorulduğunda Norris, "Herhangi bir etkisi olmayacak. Orada tamamen farklı bir pist var. Fakat doğru yoldayız ve bu da bize güven veriyor."
"Red Bull ve Ferrari ile eşit şartlarda mücadele ediyoruz. Hedefimiz buydu. Monako'da da mücadeleye devam etmek istiyoruz. Bakalım orada her şey nasıl olacak?" cevabını verdi.
Lando Norris, McLaren F1 Team, on the gridt
Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images
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