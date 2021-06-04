Norris: “Ferrari ve Red Bull, bizden epey ileride”

Geçtiğimiz Monako Grand Prix’si ardından Carlos Sainz, McLaren’ın Bakü’de “bir roket kadar” hızlı olmasını beklediğini söylemişti. Ancak Azerbaycan GP’sindeki ikinci antrenman seansında Ferrari pilotları ilk dörtte yer alırken, Norris 8, Ricciardo ise ancak 13. sırada yerleşti.

McLaren, ilk antrenman seansında idare eder bir performans sergilemişti. Ricciardo, 1:43.732’lik turuyla 5. olurken, Norris, spin atmasına rağmen seansı 8. sırada tamamladı.

Fakat takım, ikinci antrenmana geçildiğinde geri bir adım atmış gibi gözüküyordu. Ricciardo, seansın nihai lideri Sergio Perez’den 1.183 saniye geride kalarak 13. sıraya geriledi ve Norris ise ilk antrenmandaki yerini korudu.

Bakü’nün caddelerinde Ferrari oldukça sağlam bir performans ortaya koyarken, Alpine’den Fernando Alonso ve AlphaTauri’den Pierre Gasly’nin arkasında kalan Norris, ön grupla aralarındaki farkın oldukça fazla olduğunu düşünüyor.

Norris, "Bence AlphaTauri, Alpine ve bizim aramız çok yakın gözüküyor.”

“Ferrari ve Red Bull ise bizden epey ileride. Bu yüzden zor olacak gibi gözüküyor. Ana hedefimiz sıralama turlarının 3. bölümüne kalmak olacak ve o noktadan sonra neler yapabileceğimizi göreceğiz.”

"Bence iyi görünüyoruz. Kesinlikle 1. antrenman seansında, 2. antrenman seansından biraz daha rekabetçiydik. 2. antrenman seansında daha fazla zorlanmamızın sebebi sıcaklıklar mı yoksa pist koşulları mı bilmiyorum.”

"Ancak her şey yolunda. Araçta oldukça iyi hissediyorum ve kendime güveniyorum, sadece geliştirmem gereken bazı şeyler var. Tam olarak istediğimiz yerde değiliz ama buna yakınız." dedi.

Monako’da 12. sırada finiş gören Ricciardo, Bakü’deki yarışa kadar geçen sürede simülatörde bolca zaman geçirdi ve cuma günü MCL35M'de kaydettiği ilerlemeden memnun görünüyordu.

Ricciardo, "Çok kötü değildi, bence oldukça verimli bir gündü."

"Öğleden sonra biraz karışıktı. Sanırım sanal güvenlik araçları vardı ve ilk başlarda yumuşak lastiklerle istediğim gibi turlar atamadım. Yani kesinlikle geliştirilebilecek noktalar var.”

"Monako'dan bu yarışa kadar geçen sürede çok çalıştım, simülatörde birkaç gün geçirdim ve bence buna değdi, aracı artık daha iyi anlıyorum."

"Her şey beklediğim gibi hissettiriyor ve şimdi yapabileceğimi bildiğim performansı göstermem ve her şeyi bir araya getirmem gerekiyor."

“Buna oldukça yakınım. Birkaç onda bir saniye daha hızlı olmak bizi muhtemelen 6. veya 7. sıraya yerleştirir. Ancak bu kesinlikle daha iyi bir gündü. Bu gece yapılacak biraz iş var ama bence bu hafta sonu birçok yakın mücadele göreceğiz. 0.1 saniye içerisinde yer alabilecek çok fazla takım var." dedi.

Daniel Ricciardo, McLaren MCL35M 1 / 1 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images