Norris: ''Ferrari ve AlphaTauri’yle aramızda yakın bir mücadele olacak''

Sıralama turlarını yedinci olarak bitiren McLaren sürücüsü Lando Norris, bugün Bahreyn'de yapılan ilk yarışı dördüncü bitirdi.

Günü iyi bir performansla tamamlayan İngiliz pilot yarışı şöyle özetledi: ‘’Yarışın en zorlu kısmı, başlangıçta Pierre ve Daniel’i, ardından da Charles’ı geçtiğim ilk turlardı. Sonrasında sadece lastiklerimi korumaya çalıştım ve hızımı kontrol ettim.’’

‘’Sonrasındaysa çok zorlamama gerek yoktu, kendi başıma yarıştım. Ancak dördüncü sıra iyi bir sonuç ve çok puan aldım.’’

Yarış sonrasında kendi gruplarındaki en iyi performansın kimde olduğu sorulan Norris, ‘’Bence mutlu olabiliriz. Birkaç problem yaşasa da Perez’in önünde bitirdik. Mercedes ve Red Bull’a geçen sezona kıyasla daha yakınız, yani öyle kilometrelerce uzak değiliz. Bence aramızdaki farkı büyük oranda kapattık ve umarım bazı pistlerde daha da kapatacağız.''

''En iyinin biz olduğunu söylemek çok zor. AlphaTauri’nin hızının göremedik bu yüzden bilmiyorum. Ancak mücadele iyiydi.’’

‘’Pazar gününe kıyasla, Cumartesi günkü performansımızı artırmak için daha çok çalışmamız gerekiyor. Tabii ki bunu yaparken Pazar günü için de üzerinde çalışmamız gereken şeyler var." cevabını verdi.

Daha sonrasında hızlarını Ferrari'yle kıyaslaması istenen McLaren pilotu, sezon öncesi testlerinden sonra İtalyan takımdan daha hızlı olduklarını anladıklarını anlattı.

‘’Evet, ikinci antrenman turundan ve testlerden sonra bunu anlamıştık. Onların ne yapabileceğini de anlamıştık. Geçtiğimiz sezon Charles yine sıralamalarda önümüzdeydi, Ferrari sıralamalarda hızlı bir takım. Ancak yarışta sıkıntıları var gibi görünüyordu.’’

‘’Bir noktada Charles’ın lastik sorunları yaşayacağını tahmin ediyordum ancak onu çok çok erken bir noktada geçtim. Bence bugün onlardan daha hızlı olduğumuz bir gerçek, ki bu iyi bir şey. Ancak onların bizden daha iyi lastik koruyabilecekleri ve daha hızlı olacakları yarışlar da olacak. Aramız yakın olacak. Ferrari ve AlphaTauri’yle aramızda yakın bir mücadele olacak, bunu dört gözle bekliyorum.’’

Lando Norris en sonunda da takım arkadaşı Daniel Ricciardo ile kendi yarış hızını kıyasladı.

‘’Ben bugün kendi yaptığım işten memnunum. Araçta yeni olsa da, onun sürüş tarzını biraz daha öğrendim. Bu noktada, onun sürüş tarzı araç için daha uygun. Aracın sürüşü son iki senedir daha iyi bir yere gidiyor ve buna alışıyorum.''

"Dün iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum ancak aynı zamanda araçta yaptığım bazı şeylerden dolayı kendimi cezalandırıyormuş gibi hissediyorum.''

''Dün akşam aracı biraz daha anladıktan sonra, bugün bazı şeyler denemek istedim. Bence bazı alanlarda kazancım oldu, bazılarında da kaybım. Ancak hâlâ rahatım. Dün kötü bir iş çıkardığımı düşünmüyorum, bence Daniel iyi bir iş çıkardı.''

''Araçta ilk günü olduğu için beklemeyeceğiniz şeyler yaptı. O, sürüş stilinden dolayı daha iyisini yapabilir ve bu benim alışmam gereken bir değişiklik. Benim açımdan bakarsak, gelişmem gereken yerler var ve aracı nasıl süreceğimi anlamalıyım."

''Yarış hızı açısından hâlâ kendime odaklanıyorum, çünkü bu normalde iyi olmadığım bir alandır. Bugün iyi bir iş çıkardığımı düşünüyorum ve bundan mutluyum.’’