Norris: "Ferrari, Red Bull'dan daha büyük bir tehdit"
Lando Norris, McLaren takımının on yılı aşkın bir süredir ilk kez takımlar şampiyonasında zirveye yükselmesinin ardından Ferrari'yi Red Bull'dan daha büyük bir tehdit olarak gösterdi.
Lando Norris, McLaren MCL38
Fotoğraf: Dom Romney / Motorsport Images
Oscar Piastri'nin etkileyici zaferi ve Norris'in Pazar günü Azerbaycan'da gridde 15. sıradan en hızlı turu atarak dördüncü olması McLaren'i şampiyonada Red Bull'un 20 puan önüne taşıdı.
Carlos Sainz'ın sondan bir önceki turda Red Bull'dan Sergio Perez ile üçüncülük mücadelesi verirken kaza yaptığı Ferrari, Charles Leclerc'in ikinci olmasıyla en çok puan toplayan ikinci takım oldu.
Yedi yarış kala Max Verstappen'in 59 puan gerisinde ikinci sırada yer alan Norris, Sky Sports'a şunları söyledi: "Monza, Bakü ve Singapur'da ana rakibimizin Ferrari olacağını biliyorduk."
"Son zamanlarda en güçlü rakibimiz onlar oldu. Dolayısıyla takımlar şampiyonası için Red Bull'dan çok Ferrari için endişeleniyoruz."
Charles Leclerc, Ferrari SF-24
Fotoğraf: Ferrari
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