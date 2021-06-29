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Formula 1 Haberler

Norris: “Ferrari, kolaylıkla McLaren’ın önüne geçebilir”

Ekleyen:
Çeviren:
Selin Elif Köse

McLaren pilotu Lando Norris, Ferrari'nin yarış temposunda yaşadığı sorun çözülürse takımın, kolaylıkla McLaren’ın önüne geçebileceğini düşünüyor.

Norris: “Ferrari, kolaylıkla McLaren’ın önüne geçebilir”

McLaren, şu anda takımlar şampiyonasında 12 puan farkla Ferrari’nin önünde, üçüncü sırada yer alıyor.

Fransa’da hüsrana uğratıcı bir yarışın ardından Ferrari, Avusturya’da güçlü bir performans göstermeyi başardı. Carlos Sainz, 6. sırada finiş görürken Charles Leclerc, olaylı bir ilk turun ardından 7. sırada damalı bayrağı gördü.

McLaren’da ise durumlar daha farklıydı. Norris, bir kez daha 5. olarak takıma önemli puanlar getirdi ancak takım arkadaşı Daniel Ricciardo ise yarışı puansız tamamladı ve bu Ferrari’ye büyük bir avantaj sağladı.

Maranello merkezli takım, lastik aşınması sorununu çözebilirse Norris, Ferrari'nin bazı pistlerde McLaren’ın önüne geçebileceğini düşünüyor.

Motorsport.com tarafından McLaren ile Ferrari mücadelesi hakkındaki görüşleri sorulduğunda Britanyalı pilot, “Bence onlar [Ferrari] çok inişli çıkışlı ilerliyor. Her yarışta kötü durumda olmuyorlar. Mesela, Paul Ricard özellikle onlar için çok kötüydü. Fakat birçok pist, onlara bize kıyasla daha çok uyacaktır.”

“Her ne kadar düzlüklerde zorlansalar da virajlarda en iyilerden biriler, çoğu virajda Mercedes ve Red Bull’a yakınlar.”

“Bu yüzden, şu anda bizim için büyük bir tehditler. Hâlâ çok çalışıyoruz, bu yüzden hiçbir şeyi hafife almıyoruz. Aracı geliştirmeye ve ilerleme kaydetmeye devam etmeliyiz çünkü her şeyi bir araya getirebildikleri zaman, bizim kolaylıkla önümüze geçebilirler. Bu, zor bir durum.” dedi.

Ayrıca Norris, Ferrari’nin tek tur hızının da altını çizdi ve şunları söyledi: “Sanırım, bu sezon çoğu zaman sıralamalarda bizi yendiler ve iki kez pole pozisyonu kazandılar.”

“Bu, çok iyi bir araçları olduğunu gösteriyor ve yarış temposundaki sorunu çözer çözmez, resmen uçacaklar.”

“Bazı senaryolarda, pistlerde ve durumlarda bizden daha iyi bir araçları olduğunu söyleyebilirsiniz. Diğer zamanlarda ise dün [Steiermark GP’de] olduğu gibi, bizim daha iyi bir aracımız oluyor.”

Yine de Norris, Ferrari ile olan mücadelelerinin takımdaki herkesi daha çok motive ettiğini söyledi.

“Bir meydan okumayla karşı karşıya olmak her zaman güzeldir. Bu, durumu daha heyecanlı bir hale getirir ve bunu, sadece sizi yendiklerinde sevmezsiniz. Bu ekibin ve fabrikadakilerin daha sıkı çalışmasını sağlar ama bunun [mücadelenin] zor olmasını da istemezsiniz.”

“Bu yüzden, bu keyif verici bir durum. Bundan keyif alıyorum çünkü bu benim daha çok çalışmama ve sınırları zorlamama yardımcı oluyor. Umarım, bunu haftaya da yapabiliriz.”

Lando Norris, McLaren,

Lando Norris, McLaren,
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Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

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