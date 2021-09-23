Norris: “Ferrari ile mücadele heyecanlı ve zorlayıcı”

İtalya Grand Prix'sini takım arkadaşı Daniel Ricciardo'nun ardında ikinci olarak bitiren ve McLaren'a 11 sene sonra duble getiren Norris, şampiyona üçüncülüğü için Ferrari ile giriştikleri savaşta her pistte dengenin değiştiğini ve önde kalmak istediklerini belirtti.

Üçüncülük için Ferrari ile giriştikleri mücadeleyi değerlendirmesi istendiğinde Norris, “Şimdilik iyi, ancak yakın. Zandvoort’ta zorlu bir hafta sonu geçirmiştik ve farkı açmışlardı. Ancak Monza’da biz iyiydik.”

“Bazı yarışlarda biz iyi olacağız, bazı yarışlarda onlar iyi olacak. Bu, heyecanlı ve zorlayıcı.” dedi.

Gelecek yarışlarda Monza’daki kadar rekabetçi olup olmayacakları sorulduğunda ise İngiliz sürücü, “Muhtemelen hayır, ancak elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Doğru zamanda doğru yerde olarak fırsatları değerlendirmeye çalışacağız.”

“Monza’da harika bir hafta sonu geçirdik ve kimse şaşırmadı ancak biraz şoke olduk. Tüm hafta sonu boyunca çok hızlıydık. Ancak bu, her hafta sonu böyle olacağımız anlamına gelmiyor. Sihirli bir şey bulmadık, sadece daha iyi bir hafta sonu geçirdik. Araç piste daha iyi uydu.”

“Yarıştan sonra takımda oldukça harika bir hava vardı. Kutlamalar yaptık. Üç kupa elde ettik, biri tüm takım içindi ve bu da durumu oldukça özel hale getiriyor. Son yıllarda gösterdiğimiz sıkı çalışma ve ilerleme için herkesi ödüllendirmiş oldu. Bunun bir parçası olmak, bunun McLaren tarihinin bir parçası olacağını bilmek çok güzel bir duygu.”

“Belki benim için çok da harika değildi. Muhtemelen hayatımdaki en moral bozucu ikincilik! Bundan daha çok sevindiğim üçüncülüklerim oldu. Ancak bu, herhangi bir şey kaybettirmiyor. İkinci olduğum için mutluyum, Formula 1’deki en iyi sonucum oldu. Bundan çok mutluyum ve takım için çok daha mutluyum.”

“Birkaç sene önceye göre çok geliştik. Tüm yapı çok daha iyi durumda. Bu sadece birden hızlı bir aracınızın olması ve şanslı olmanızla olmuyor. İyi pit stoplar, iyi stratejiler ve bir araya gelen her şey bizi buraya getirdi.” şeklinde konuştu.