Norris: "Ferrari ile farkı, güç ünitesi güncellemesi yarattı"

McLaren ve Ferrari, 2021 takımlar şampiyonasında keyifli bir üçüncülük mücadelesine giriştiler.

İtalya Grand Prix'sinde Daniel Ricciardo zafere ulaşıp, Lando Norris takıma dubleyi getirmesine rağmen McLaren, sezonun son kısmında düzenli olarak Ferrari'ye geçildi.

Ferrari yeni motoru kullanmaya başladığı Rusya'dan, son yarışa kadar 122 puan toplarken, aynı süreçte McLaren sadece 60 puan topladı. Sonuç olarak Ferrari, sezonu 48.5 puan farkla üçüncü bitirdi.

McLaren aynı zamanda şanssızlıklar da yaşadı fakat Norris'e göre kendilerini geriye düşüren temel etken, Ferrari'nin getirdiği yeni hibrit güncellemesiydi.

GPFans'e konuşan Norris, "Hızımız, en iyi takımlarla kıyaslandığında hemen hemen 2020 ile benzerdi."

"Fakat Ferrari'yle kıyaslarsak... Ferrari bence ilerledi, liderlere kıyasla ilerleme kaydetti."

"Çok benzer bir pozisyondaydık ancak Ferrari, özellikle güç ünitesi güncellemesiyle ileriye doğru gitti. Bu da büyük bir fark yarattı."

"Kötü olduğumuz pistler, Ferrari'nin biraz daha güçlü olduğu pistler oldu."

"Bunları bir araya getirdiğinizde durum basitleşiyor ve her şey mantıklı geliyor. Muhtemelen her hafta sonu aynı çabayı ve aynı performansı sergiliyor olmamıza rağmen, bizi daha kötü gösteren şey buydu."

"Bu basit şeyler bizi iyi ya da kötü gösterip, insanların bize olan bakış açılarını değiştirmelerini sağlayabilir." dedi.

Çoğu takım gibi McLaren da erkenden bütün dikkatini 2022 aracına çevirdi.

Bunun McLaren'ın sezon sonunda yaşadığı zorluklarda bir rol oynayıp oynamadığı sorulduğunda Norris, "Hayır, bence belirli pistlerde gerçekten çok güçlüydük."

"Örneğin Red Bull Ring açıkça onlardan biriydi, Sochi bir başkasıydı. Orada tamamen kuru bir hafta sonu olsaydı, Mercedes 1-2 olurdu ve yine pole pozisyonundan bir saniye uzakta olurduk."

"Çok daha iyi görünüyorduk çünkü sıralama turlarındaki şartlar zordu, Mercedes çok kötü bir iş çıkarırken biz de aksine iyi bir iş çıkardık." dedi.