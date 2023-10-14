Norris: ”Ferrari ile 79 puanlık farkı kapatmak gayet mümkün”

McLaren takımı sezona temposuz başladı. Ancak araçtaki konsept değişikliği, üretilen B model araç ve takım çalışanlarının yeniden yapılandırılmasının sonucunda MCL60 en büyük podyum adaylarından biri haline geldi.

Norris ve takım arkadaşı Oscar Piastri, Japonya ve Katar’daki yarışlarda tüm sezonu domine eden Red Bull pilotu Max Verstappen’i yakından takibi sürdürdüler. İngiliz takımı geçtiğimiz iki yarışta çifte podyum yaparken Piastri ise Katar’da Sprint yarışının galibi oldu.

Tüm bu yükselen performansın ardından McLaren, Fernando Alonso önderliğinde sezona hızlı giriş yapan ancak performansı düşen Aston Martin’in yalnızca 11 puan gerisinde.

Takımlar şampiyonasında üçüncü sırada bulunan Ferrari ile fark ise 79 puan. McLaren’ın bu performansını devam ettireceği düşünülürse Ferrarinin üçüncü sıradaki yeri de tehlikede olabilir.

Sezonun sonuna beş yarış kala, iki sprint yarışının olduğu düşünüldüğünde McLaren’ın Ferrari’yi yakalama şansı bulunuyor. Konu hakkında McLaren pilotu Norris, sorulan soruya şöyle cevap verdi: “Ferrari ile olan fark kapatılabilir. Birkaç yarış önce Aston Martin ile farkımız 70 puandı.”

“Bence gayet iyi bir iş çıkarıyoruz. Sadece yarış temposu açısından da değil, geçtiğimiz yarış 1.8 saniyelik bir pit stop yaptık ve gerçekten etkileyiciydi. Garajdaki mühendislerimiz son derece sıkı çalışıyorlar, aldığımız podyumlarla takımı ödüllendirmek bizi her hafta sonu daha da motive ediyor.”

Lando Norris, McLaren, 3rd position, lifts his trophy Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

Norris, kalan yarışların koşulacağı beş pistin McLaren aracına yüksek yere basma kuvveti isteyen Suzuka ve Losail pistleri kadar uyumlu olamayacağının altını çizdi.

McLaren takımının Japonya'da 33 puan, Katar’da ise sprint galibiyeti ile birlikte toplanan 47 puanlık performanslarından uzak kalabileceğini belirten Norris, açıklamalarına şöyle devam etti: “Mercedes’in çok hızlı olduğunu biliyoruz, Katar’da da neredeyse bizim kadar hızlılardı ancak hatalar yapmaya devam ediyorlar”

“Hatasız bir hafta sonu geçirdiklerinde bizim işimizi biraz daha zorlaştıracaklarından eminim. Bunu söylerken kendime güvenimin az olduğunu da söylemeliyim.”

“Sadece üç hafta önce Ferrari pol pozisyonları alıyordu, yarışlar kazanıyordu ve o zamandan beri çok şey değişmedi. Katar’daki pist Ferrari’ye uymayan bir pistti, bizim performansımız olduğundan iyi, onlarınki ise olduğundan kötü gözüktü”

“Bana soracak olursanız takım olarak kendimize gerektiğinden fazla güvenmediğimizi düşünüyorum. Elbette kendimize güveniyoruz, güvenmemiz de gerekiyor ancak yine de o kadar güçlü olmayacağımız bazı yarışlar olabileceğinin farkındayız.”

Çaylak sezonunu geçiren Piastri, McLaren’in ve kendisinin yükselen performansı ile Suzuka’da ilk Formula 1 podyumuna almış, Katar’da ise kariyerinin ilk Formula 1 Sprint yarış galibiyetine uzanmıştı. Ferrari’yi yakalamanın epeyce zor olacağını ancak imkansız olmadığını düşünen Avustralyalı pilot düşüncelerini şöyle açıkladı: “Suzuka ve Katar muhtemelen bizim aracımıza uyan pistler olduğunu düşündüğümüz pistlerdi. Diğer takımlara daha fazla uyan pistlerde de yarışacağız.”

“Önümüzde ikisi sprint haftası olmak üzere beş yarış var ve 79 puan fark önümüzde duruyor. İmkansız değil ancak zorlu bir görev. Umarım başarabiliriz.”