Norris: "Ferrari beklediğimizden biraz daha hızlı"

Ferrari, cuma günkü antrenman turlarının öne çıkan ekplerinden bir tanesiydi ve Carlos Sainz hem de Charles Leclerc, seans boyunca iyi turlar attılar.

Şu anda AlphaTauri ve Ferrari, orta grubun önünde yer alıyor gibi görünürken, Mercedes ve Red Bull'a her zamankinden daha yakınlar.

Diğer tarafta McLare,n Bahreyn'de olduğu kadar rekabetçi görünmediği cuma günün ardından biraz hayal kırıklığına neden oldu.

Norris, Imola'nın kendilerine uymayan pistlerden bir tanesi olduğunu dile getirdi.

Seans sonrası konuşan genç İngiliz pilot, "Araç henüz harika değil. Imola'ya Bahreyn'deki kadar kolay adapte olamadık. Burası biraz daha zor geçiyor, fakat geçen yıldan bildiğimiz ve beklediğimiz üzere, burada Bahreyn'e kıyasla biraz daha fazla zorlandık."

"Fakat sadece bazı pistler araca daha iyi uyuyor ve bazıları ise zor oluyor. Imola, bizim için biraz daha zor olmasını beklediğimiz pistlerden biriydi. Ancak ilk seanstan ikinci seansa geçişte, bazı iyi adımlar atmayı başardık."

"Bu yüzden umarım yarın küçük bir adım daha atabiliriz." dedi.

Norris, Ferrari'nin çok hızlı göründüğünü kabul etse de, İtalyan ekibin performansının "şoke edici olmadığını" dile getirdi.

"Hepsinde olmasa bile Bahreyn'deki virajların çoğunda bizden kesinlikle daha hızlı olduklarını düşünüyorum. Burada da çok hızlı görünüyorlar. Bunların beklemediğimiz şeyler olduğunu sanmıyorum."

"Belki beklediğimizden biraz daha hızlılar fakat bazı yarışlarda bizim önde olacağımızı ve bazı yarışlarda onların önde olacağını biliyorduk. Şu anda bir yerde büyük bir gelişim kaydedecek takım varsa o takım Ferrari'dir. Bu yüzden sürpriz değil."

"Belki beklediğimizden biraz daha hızlı olabilirler. Fakat şok edici bir şey yok."