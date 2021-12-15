Norris: "Faydalı bir test oldu"

2021 Formula 1 sezonunun son testi bugün Yas Marina Pisti'nde gerçekleşti ve 18 inç lastiklere göre ayarlanmış test aracının direksiyonuna McLaren'ın genç yıldızı Lando Norris geçti.

Gün boyunca 103 tur atan Norris, günün en hızlı ikinci zamanına imza attı ve 18 inç lastiklerle en hızlı turu kaydeden isim oldu.

Günün ardından konuşan Norris, testten mutlu ayrıldığını belirtti.

"Bugün yine oldukça verimli bir test günü geçirdik. Yeni lastikler hakkında fikir edinmek ve nasıl çalıştıkları hakkında daha fazla bilgi almak gerçekten güzel oldu."

"Son iki günde pek çok faydalı bilgi edindik ve bu veriler, kış arasında yaptığımız çalışmalarda bize yardım edecek ve umarım aklımızda var olan bazı soruların yanıtı olacak."

"Önümüzdeki sezon için yapılacak bir sürü iş var ama daha şimdiden çok heyecanlıyım."

"Yine de herkesin, bu uzun sezonun ardından hak ettiği arayı vermesi gerekiyor. Burada ve fabrikada çalışan tüm ekibe, ortaya koydukları yoğun çabalar nedeniyle çok teşekkür ederim."

"Gelecek yılın başlarında tekrar piste çıkmadan önce, herkese aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte dinlenip, enerjilerini geri kazanabilecekleri iyi bir tatil diliyorum."

McLaren'dan Andrea Stella da elde ettikleri bilgilerin, kendilerine yardım edeceğini dile getirdi.

"Bugün sezon sonu testimizi ve bununla birlikte 2021 sezonu için pistteki çalışmalarımızı tamamlamış olduk. Son iki gün içerisinde yeni 18 inç 2022 lastikleri hakkında çok sayıda veri topladık ve bu, önümüzdeki aylarda MCL36'yı simülatörde yoğun şekilde geliştirmeye çalışırken bizim için güçlü bir temel sağlayacak."

Lando Norris, McLaren MCL35M Mule Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images