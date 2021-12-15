Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Uygulamalarımızı indirin
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler Mağaza Watch Shop İlanlar
Önceki / Abu Dhabi F1 testi: Sezonun son testini Shwartzman ilk sırada tamamladı Sonraki / Mercedes, FIA Ödül Töreni öncesi yapılan seremoniye katılmadı
Formula 1 / Sezon sonu testi Haberler

Norris: "Faydalı bir test oldu"

Ekleyen:
, Kıdemli Editör

McLaren pilotu Lando Norris, 18 inç lastiklerle yaptıkları testin ardından mutlu olduğunu ve çok sayıda önemli veri elde ettiklerini söylüyor.

Norris: "Faydalı bir test oldu"

2021 Formula 1 sezonunun son testi bugün Yas Marina Pisti'nde gerçekleşti ve 18 inç lastiklere göre ayarlanmış test aracının direksiyonuna McLaren'ın genç yıldızı Lando Norris geçti.

Gün boyunca 103 tur atan Norris, günün en hızlı ikinci zamanına imza attı ve 18 inç lastiklerle en hızlı turu kaydeden isim oldu.

Günün ardından konuşan Norris, testten mutlu ayrıldığını belirtti.

"Bugün yine oldukça verimli bir test günü geçirdik. Yeni lastikler hakkında fikir edinmek ve nasıl çalıştıkları hakkında daha fazla bilgi almak gerçekten güzel oldu."

"Son iki günde pek çok faydalı bilgi edindik ve bu veriler, kış arasında yaptığımız çalışmalarda bize yardım edecek ve umarım aklımızda var olan  bazı soruların yanıtı olacak."

"Önümüzdeki sezon için yapılacak bir sürü iş var ama daha şimdiden çok heyecanlıyım."

"Yine de herkesin, bu uzun sezonun ardından hak ettiği arayı vermesi gerekiyor. Burada ve fabrikada çalışan tüm ekibe, ortaya koydukları yoğun çabalar nedeniyle çok teşekkür ederim."

"Gelecek yılın başlarında tekrar piste çıkmadan önce, herkese aileleri ve arkadaşlarıyla birlikte dinlenip, enerjilerini geri kazanabilecekleri iyi bir tatil diliyorum."

McLaren'dan Andrea Stella da elde ettikleri bilgilerin, kendilerine yardım edeceğini dile getirdi.

"Bugün sezon sonu testimizi ve bununla birlikte 2021 sezonu için pistteki çalışmalarımızı tamamlamış olduk. Son iki gün içerisinde yeni 18 inç 2022 lastikleri hakkında çok sayıda veri topladık ve bu, önümüzdeki aylarda MCL36'yı simülatörde yoğun şekilde geliştirmeye çalışırken bizim için güçlü bir temel sağlayacak."

Lando Norris, McLaren MCL35M Mule

Lando Norris, McLaren MCL35M Mule

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar
Abu Dhabi F1 testi: Sezonun son testini Shwartzman ilk sırada tamamladı
Önceki haber

Abu Dhabi F1 testi: Sezonun son testini Shwartzman ilk sırada tamamladı
Sonraki haber

Mercedes, FIA Ödül Töreni öncesi yapılan seremoniye katılmadı

Mercedes, FIA Ödül Töreni öncesi yapılan seremoniye katılmadı
Yorumları görüntüle
Kemal Şengül Daha fazlası
Kemal Şengül
Ecclestone: "Mercedes kötü bir kaybeden"
Formula 1

Ecclestone: "Mercedes kötü bir kaybeden"

Alonso, kış arasında ameliyat olacak
Formula 1

Alonso, kış arasında ameliyat olacak

Resmi: Cem, Abu Dhabi F2 testinde Van Amersfoort ile piste çıkacak Abu Dhabi
FIA F2

Resmi: Cem, Abu Dhabi F2 testinde Van Amersfoort ile piste çıkacak

Son Haberler

Norris: "Sezon sonundaki hayal kırıklığının ardından 'çok daha fazlasını hak ettik'"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Sezon sonundaki hayal kırıklığının ardından 'çok daha fazlasını hak ettik'"

Verstappen, Red Bull 'yanlış bir şey yapmadığı' için rahat
Formula 1 Formula 1

Verstappen, Red Bull 'yanlış bir şey yapmadığı' için rahat

Mercedes, FIA Ödül Töreni öncesi yapılan seremoniye katılmadı
Formula 1 Formula 1

Mercedes, FIA Ödül Töreni öncesi yapılan seremoniye katılmadı

Norris: "Faydalı bir test oldu"
Formula 1 Formula 1

Norris: "Faydalı bir test oldu"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.