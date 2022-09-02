Norris: "Farklı pist türü sayesinde olmamız gereken yere döndük"
McLaren pilotu Lando Norris, İngiliz ekibin farklı pist türü sayesinde olması gereken yere döndüğünü ve ön bölüme daha yakın olduğunu belirtti.
Lando Norris, cuma günkü her iki seansta da ön bölümdeki mücadeledeydi ve hafta sonuna güçlü bir başlangıç yaptı.
Günün ardından genç sürücü, olması gereken yere döndüklerini fakat bunun pist düzeniyle bağlantılı olduğunu belirtti.
Norris, "Fena bir gün geçirmedik. Bence farklı pist türü sayesinde normalde bulunduğumuz yere geri döndük: Şimdi öne daha yakınız ve orta gruba geri dönmüş durumdayız."
"Araç hem boş hem dolu depoda oldukça iyi görünüyor. Bence iyi bir konumdayız."
"Yine de hem önümüz hem de arkamız çok yakın bir mücadele var ama eğer gece boyunca yaptığımız çalışmalarda ve yarınki sıralama turlarında biraz daha fazlasını yapabilirsek, Pazar günü iyi puanlar alma şansımız olabilir."
Daniel Ricciardo ise ikinci seansta yaşadığı soruna rağmen durumdan memnun.
"Piste geri dönmek güzel ve eğlenceliydi."
"Ne yazık ki ikinci antrenman seansında yağ sızıntısı nedeniyle biraz zaman kaybettik ancak Lando'nun hızı oldukça umut vericiydi."
"İkinci antrenman için birkaç değişiklik yaptık ve işe yaramış gibi görünüyordu, bu yüzden gece boyunca bu yönde ilerleyeceğiz."
"Tek yapmamız gereken turu bir araya getirmek, ki yarın bunu yapacağıma eminim."
"Sonuç olarak, takım için iyi bir gün olduğunu düşünüyorum. Gece her şeyi daha da iyi anlamaya çalışacağız."
Daniel Ricciardo, McLaren MCL36
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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