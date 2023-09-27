Norris: "Farkın 19 saniyeden büyük olmasını bekliyordum"

McLaren, Suzuka'da gerçekleştirilen yarışta iyi performans sergiledi ve iki sürücüyle birden podyuma çıkmayı başardı.

İkili, Max Verstappen seviyesinde değildi fakat zaman zaman çok güçlü turlar çıkarmayı başardılar.

Damalı bayrağı ikinci sırada gören isim olan Lando Norris, iki McLaren pilotunun da podyuma çıkmasının takım için iyi haber olduğunu söyledi.

Norris şöyle konuştu: "Suzuka genel anlamda bizim için daha sakin geçti, özellikle de son beş ya da on tur çok sakindi."

"Bu sefer podyuma ikimiz de çıktık ve bu takım için çok iyi bir haberdi."

"Monza 2021'den bu yana ilk kez iki pilot da podyuma çıktı ama bu kez tesadüf değil, aracın hızı sayesinde bunu başardık."

"Her zaman istediğimiz gibi gitmedi ama hızlıydık."

19 saniye geride finiş görmeyi bekleyip beklemediği sorusuna Norris, "Aslında daha büyük bir fark bekliyordum. Hepimiz bekliyorduk fakat daha azdı."

"Sanal Güvenlik aracı periyodunda Perez'den ötürü 8 ya da 10 saniye kaybettim ama Max'in ne kadar zorladığını bilmiyorum. Bence isteseydi çok daha hızlı gidebilirdi."

"Bu pist aracımız için çok uygun bir pistti. Cuma gününden itibaren çok rahattım, hızlı şekilde iyi bir ritim buldum ve Suzuka'da bu çok önemli."

"Hafta sonunun tamamında durum aynıydı ve bir podyum daha aldık."

"Harika bir sonuç, çok fazla puan. Her şey çok güzel." dedi.

Lando Norris, McLaren, 2nd position, on the podium Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images