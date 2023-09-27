Prime'a abone ol
Önceki / Piastri: "Yarışta temposunda geliştirmem gereken şeyler var"
Formula 1 / Japonya GP Haberler

Norris: "Farkın 19 saniyeden büyük olmasını bekliyordum"

McLaren pilotu Lando Norris, Suzuka'da Max Verstappen ile aradaki farka şaşırdığını söylüyor.

Ekleyen:
Lando Norris, McLaren, 2nd position, on the podium

McLaren, Suzuka'da gerçekleştirilen yarışta iyi performans sergiledi ve iki sürücüyle birden podyuma çıkmayı başardı.

İkili, Max Verstappen seviyesinde değildi fakat zaman zaman çok güçlü turlar çıkarmayı başardılar.

Damalı bayrağı ikinci sırada gören isim olan Lando Norris, iki McLaren pilotunun da podyuma çıkmasının takım için iyi haber olduğunu söyledi.

Norris şöyle konuştu: "Suzuka genel anlamda bizim için daha sakin geçti, özellikle de son beş ya da on tur çok sakindi."

"Bu sefer podyuma ikimiz de çıktık ve bu takım için çok iyi bir haberdi."

"Monza 2021'den bu yana ilk kez iki pilot da podyuma çıktı ama bu kez tesadüf değil, aracın hızı sayesinde bunu başardık."

"Her zaman istediğimiz gibi gitmedi ama hızlıydık."

19 saniye geride finiş görmeyi bekleyip beklemediği sorusuna Norris, "Aslında daha büyük bir fark bekliyordum. Hepimiz bekliyorduk fakat daha azdı."

"Sanal Güvenlik aracı periyodunda Perez'den ötürü 8 ya da 10 saniye kaybettim ama Max'in ne kadar zorladığını bilmiyorum. Bence isteseydi çok daha hızlı gidebilirdi."

"Bu pist aracımız için çok uygun bir pistti. Cuma gününden itibaren çok rahattım, hızlı şekilde iyi bir ritim buldum ve Suzuka'da bu çok önemli."

"Hafta sonunun tamamında durum aynıydı ve bir podyum daha aldık."

"Harika bir sonuç, çok fazla puan. Her şey çok güzel." dedi.

Lando Norris, McLaren, 2nd position, on the podium

Lando Norris, McLaren, 2nd position, on the podium

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

paylaşım
yorumlar

Piastri: "Yarışta temposunda geliştirmem gereken şeyler var"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Daha fazlası
Ezel Tan
DS Penske, 2024 Formula E sezonu için Vergne ve Vandoorne ile sözleşme yeniledi

DS Penske, 2024 Formula E sezonu için Vergne ve Vandoorne ile sözleşme yeniledi

Formula E

DS Penske, 2024 Formula E sezonu için Vergne ve Vandoorne ile sözleşme yeniledi DS Penske, 2024 Formula E sezonu için Vergne ve Vandoorne ile sözleşme yeniledi

Pirelli, Austin, Mexico City ve Interlagos'a götüreceği lastikleri açıkladı

Pirelli, Austin, Mexico City ve Interlagos'a götüreceği lastikleri açıkladı

Formula 1
Japonya GP

Pirelli, Austin, Mexico City ve Interlagos'a götüreceği lastikleri açıkladı Pirelli, Austin, Mexico City ve Interlagos'a götüreceği lastikleri açıkladı

De Vries: "AlphaTauri dönemini unutmayacağım"

De Vries: "AlphaTauri dönemini unutmayacağım"

Formula 1

De Vries: "AlphaTauri dönemini unutmayacağım" De Vries: "AlphaTauri dönemini unutmayacağım"

Son Haberler

F1 gridine katılamayan Rodin: "Motor sporlarının sınırlarını zorlamaya kararlıyız"

F1 gridine katılamayan Rodin: "Motor sporlarının sınırlarını zorlamaya kararlıyız"

F1 Formula 1
Japonya GP

F1 gridine katılamayan Rodin: "Motor sporlarının sınırlarını zorlamaya kararlıyız" F1 gridine katılamayan Rodin: "Motor sporlarının sınırlarını zorlamaya kararlıyız"

MotoGP sürücüleri 2024 takviminden memnun değil

MotoGP sürücüleri 2024 takviminden memnun değil

MGP MotoGP
Japonya GP

MotoGP sürücüleri 2024 takviminden memnun değil MotoGP sürücüleri 2024 takviminden memnun değil

DS Penske, 2024 Formula E sezonu için Vergne ve Vandoorne ile sözleşme yeniledi

DS Penske, 2024 Formula E sezonu için Vergne ve Vandoorne ile sözleşme yeniledi

FE Formula E

DS Penske, 2024 Formula E sezonu için Vergne ve Vandoorne ile sözleşme yeniledi DS Penske, 2024 Formula E sezonu için Vergne ve Vandoorne ile sözleşme yeniledi

Pirelli, Austin, Mexico City ve Interlagos'a götüreceği lastikleri açıkladı

Pirelli, Austin, Mexico City ve Interlagos'a götüreceği lastikleri açıkladı

F1 Formula 1
Japonya GP

Pirelli, Austin, Mexico City ve Interlagos'a götüreceği lastikleri açıkladı Pirelli, Austin, Mexico City ve Interlagos'a götüreceği lastikleri açıkladı

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol