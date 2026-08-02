Norris: "F1'in tek derdi gelirlerini artırmak"
Lando Norris, FIA ve Liberty Media'nın Formula 1'i yönetme biçimini sert sözlerle eleştirdi.
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
Lando Norris, F1'in artık sporun gelişiminden çok ticari kaygılarla yönetildiğini savundu.
Norris, "Formula 1'in sadece ticari kaygılarla yönetiliyor olması ve bu sporu mümkün olan en iyi hale getirme amacının ikinci plana atılması gerçekten üzücü."
"Herkes sadece şirket olarak nasıl daha fazla para kazanacağını düşünüyor. Ancak Formula 1 böyle yönetilmemeli. Bir spor organizasyonu bu anlayışla yönetilmemeli." dedi.
Norris, 2026 sezonunda yürürlüğe giren yeni teknik kuralların arkasındaki motivasyonu da eleştirerek, değişikliklerin yeni üreticileri spora çekmek amacıyla yapıldığını söyledi.
Lando Norris, McLaren
Fotoğraf: Anni Graf - Formula 1 via Getty Images
"Herkes para kazanmak istiyor. Bu yüzden Audi ve diğer üreticileri Formula 1'e çekebilmek adına bütün bu değişiklikleri yapmak zorunda kaldık."
"Bunun böyle olmaması gerekirdi ama şirketler maalesef bu şekilde çalışıyor."
McLaren pilotu, karar alma süreçlerinde sürücülerin görüşlerine yeterince önem verilmediğini de dile getirdi.
"En güçlü söz hakkına sahip olması gereken kişiler biz pilotlarız. Bunu bencillikten söylemiyorum. Yarışların nasıl olması gerektiğine dair en doğru bakış açısına sahip olan biziz. Buna rağmen karar süreçlerinde neredeyse hiç söz hakkımız yok."
"Ama görünen o ki Audi ve diğer üreticileri spora dahil etmek, pilotların memnuniyetini sağlamaktan daha önemli görülüyor."
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